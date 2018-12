Localnicii din Busag sunt fara curent electric de cateva ore bune Localnicii din Busag sunt fara curent electric dupa ce pe cablurile de inalta tensiune au cazut cativa copaci. Electrica a trimis o echipa pentru remedierea problemei in jurul orei 07.00 dimineata insa nici acum oamenii nu au curent. De precizat ar fi faptul ca nici utilajele nu au reusit sa curete de zapada pe strada 57, la limita cu strada Vii dinspre Cicarlau, unde e si problema electricitatii. Partea de Busag spre Merisor are curent electric. Aceeasi situatie se inregistreaza si la Miresu Mare. Ana AVRAM The post Localnicii din Busag sunt fara curent electric de cateva ore bune appeared… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Incendiul a izbucnit in urma supraincalzirii cosului de fum si s-a propagat la inca o casa aflata in vecinatate, fiind intr-un final lichidat de pompieri, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Maramures, Oana Gonczi. Cele doua cladiri s-au ales cu pagube serioase la acoperis. Nu s-au raportat…

- Cicarlau (Grupa 1), Recea (Grupa 2) si Ocna Sugatag (Grupa 3) sunt echipele care s-au calificat la turneul judetean final in Maramures in cadrul editiei 2018 a Cupei Satelor. 11 echipe s-au inscris in Maramures la Cupa Satelor, competitie nationala destinata copiilor nascuti dupa 1 ianuarie 2006 (Under…

- Electrica anunta intreruperi programate in alimentarea cu energie in judetul Alba, in perioada 19-23 noiembrie, din cauza lucrarilor de intretinere a retelei. In functie de conditiile meteo, lucrarile ar putea fi reprogramate. Luni, 19 noiembrie Orele 08:00-16:00 Meteș, Valeni (Meteș), strada Principala…

- Strada Liliacului chiar daca nu este o artera importanta in Municipiul Baia Mare este o sosea importanta pentru localnicii care o impart zi de zi. De ceva vreme oamenii de aici au facut diverse sesizari pe la autoritatea locala pentru a le face soseaua care era plina de gropi. Dupa mai multe insistente…

- O strada din orasul Causeni, care la fiecare ploaie se transforma intr-o baltoaca, este reparata dupa o metoda speciala. Drumul e acoperit cu prundis, apoi este pusa o plasa din fier, iar la final, se toarna beton. Muncitorii dau asigurari ca reparatia va fi de nadejde.

- In urma intreruperilor in alimentarea cu energie electrica inregistrate vineri seara la Alba Iulia, Electrica a venit cu o serie de precizari legate de problemele care au aparut și cum au fost rezolvate. ”In data de 09.11.2018, la ora 16:11, in zona municipiului Alba Iulia, Județul Alba, a avut loc…

- Inca de la startul acestei saptamani, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud a demarat o serie de lucrari pentru modernizarea și coborarea tuturor rețelelor aeriene in subteran pe str. Ecaterina Varga. Pe perioada derularii lucrarilor circulația rutiera se va desfașura…

- Marti, 25 septembrie, in intervalul 10:30-12:00, vor fi transmise mesaje de testare RO-Alert in Sighetu Marmatiei, Seini, Tautii Magheraus, Cicarlau, Sapanta, Remeti, Campulung la Tisa si Sarasau. “Pentru a primi aceste alerte trebuie sa aveti configurate telefoanele. Informatii suplimentare se pot…