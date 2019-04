Localnicii din Berchezoaia vor avea apa la robinet in maximum o luna de zile. Metrul cub va fi de 2,5 lei cu TVA inclus

Stiri pe aceeasi tema

- PLANURI SI RETICENTA… Primarul municipiului Husi este bucuros, acesta este pe cale sa rezolve problema Cinematografului “Dacia”, ajuns o ruina, dupa ce aproape 30 de ani a fost lasat in parasire. La cea mai recenta sedinta de Consiliu Local s-a votat trecerea imobilului in administrarea Ministerului…

- Zeci de blocuri din municipiul Targu-Jiu vor intra in acest an in reabilitare termica. Lista va fi definitivata in aceasta saptamana, iar in prima etapa va fi depusa la Ministerul Dezvoltarii Regionale o lista cu 29 de blocuri din municipiu. Guvernul a prevazut fonduri pentru continuarea programului…

- Localnicii de etnie roma din comuna Scoarta sunt datori cu 3,7 milioane de lei catre bugetul comunitatii locale. Sunt si cateva persoane din afara comunitatilor de romi care nu isi platesc darile catre bugetul local, dar foarte putine. Primarul din ...

- Emil Boc a venit cu clarificari suplimentare dupa discutiile aprinse de marti de la sedinta de Consiliu Local, unde mai multi clujeni i-au cerut sa schimbe locatia viitorului aquapark. Primarul spune ca toate nemultumirile acestora au rezolvare, iar constructia aquaparkului în locatia Gheorgheni-Becas…

- Dupa mai bine de 15 ani de la prima tentativa de amenajare a unui parc industrial in municipiul Aiud, iata ca in aceste zile acesta a inceput sa se contureze. Daca in urma cu ani administrația locala tentativa de transformare a terenurilor din apropierea padurii „Herja” in zona industriala a eșuat dat…

- In prezent monumentul se afla intr-o piateta din centrul orasului, dar alesii locali au decis ca nu este suficient de bine pus in valoare si au hotarat sa-l mute 200 de metri mai sus, intr-un alt pasaj pietonal. Intregul proiect a ajuns sa coste atat pentru simplu fapt ca statuia are nevoie si de…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii cere presedintelui Klaus Iohannis, ca sef al CSAT, si SRI sa clarifice ''situatia controversata'' din Bucuresti privind calitatea apei de la robinet, pentru ca, spune ea, ''in acest moment sunt doua tipuri de analize si doua tipuri de declaratii''. "Am…

- O noua ședința cu scandal la Primaria sectorului 5. Consiliul Local al Sectorului 5 s-a intrunit ieri intr-o locație atipica, sala unui teatru. La ședința au participat și cateva zeci de cetațeni ai sectorului despre care Opoziția susține ca au fost de fapt aduși pentru a pune presiune pe consilierii…