- Cativa localnici din Nadas, judetul Arad, au batut 500 de kilometri pentru a protesta in fata Tribunalului Olt impotriva unei sentinte pe care o considera nedreapta. Protestul lor este pe termen nelimitat.

- Procesul in cazul Nadas, prin care tot satul a fost retrocedat, nu este inca finalizat. Florentina Horgea, Prefectul Județului Arad a explicat ca procesul nu s-a terminat, asa cum s-a crezut si ca pe rolul instantelor de judecata sunt doua cereri de revizuire care se judeca la Brasov si la Bals. Instituția…

- Primarul Catalin Chereches va fi din nou trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, inca inainte de incherea mandatului. Conform unei hotarari a Tribunalului Maramures, procurorul din cadrul DNA Baia Mare care instrumenteaza dosarul este obligat sa rezolve cauza pana la data de 31 mai, 2019. Solutia…

- Cei zece mineri de la Cariera Rosiuta din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) care au intrat, miercuri dimineata, in greva foamei, cerand cresteri salariale, au renuntat la protest, in urma discutiilor cu directoratul, care le-a promis salarii mai mari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Instanța a decis ca Ioan Becali poate fi eliberat condiționat. Decizia nu este definitiva și vine la numai doua saptamani dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare, in cazul mitei din Dosarul Transferurilor.

- Procurorul șef al DNA, Laura Kovesi, a declarat azi, în cadrul ședinței CSM, ca nu exista nicio condamnare la CEDO în dosare instrumentate de DNA dupa anul 2013 și nu i se poate imputa acest motiv în propunerea MJ de revocare din funcție, scriu jurnaliștii de la flux24.ro. Numai…

- La doar 16 ani, drogurile au distrus-o, cu toate ca viitorul ei parea pavat cu aur! Diana Lavic a facut 12 ani de inot de performanta. A castigat peste 70 de medalii de aur la concursuri nationale si internationale.

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul circulatiei,…

- Politicienii sunt ferventi in Anul Centenarului, isi iau morga festivista si hainele de serbare. Se vad inconjurati de busturi, monumente, fanfara, drapele, sobor de preoti. Doar ca bugetul...

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra maine in greva foamei. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de catre conducerea Poliției Locale, care spun, aceștia inventeaza abateri la locul de munca pentru a-i putea concedia. Printre polițiștii locali care vor sa intre maine…

- Vicepremierul Paul Stanescu, vizat intr-un dosar DNA Instanta suprema va decide în 26 februarie daca va confirma cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale într-un dosar în care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Acesta a declarat ca a respectat legea toata viata…

- S-au format doua tabere. Unii care vor sa-i bage pe altii la „mititica” si altii care se simt amenintati cu puscaria, si care-i fac troaca de porci si ii acuza pe cei dintai. Nu cunosc adevarul despre acest razboi, deci nu pot sa ma pronunt. De altfel nici nu are rost sa-ti bati „procesorul” cu ceva…

- Ion Popescu, presedintele Sindicatului Renasterea Jilt Sud, vrea sa intre in greva foamei. Liderul sindical este nemultumit de modul in care au fost impartite clasele salariale la nivelul Carierei Jilt Sud, motiv pentru care nici nu...

- Un primar din judetul Suceava a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene cu prejudiciu de 6 milioane de lei, de catre procurorii DNA.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea…

- Investigatorii care il ancheteaza ar incerca sa-l acuze de fapte pe care el nu le-ar fi comis. Pus in fata evidentelor – imagini in care politistul pedofil pipaie copii si femei, cazuri care au aparut in spatiul public chiar si dupa cativa ani de la producerea agresiunilor -, Eugen Stan a recunoscut…

- Institutul turc de statistica (TUIK) a dezvaluit ieri ultimele date cu privire la populatia tarii, care a crescut cu 1,24% anul trecut in raport cu 2016, mai precis cu 995.654 locuitori. Astfel, potritiv TUIK, populatia Turciei este de 80.810.525 locuitori, din care 50,2% sunt barbati (40.535.135 persoane)…

- Cei 12 oameni care mai traiesc in Vadu Dobrii, un sat din munti, izolat de caderile masive de zapada, au primit un ajutor nesperat de la pompieri si salvamontisti. In urma cu cateva zile locul ramasese in bezna din cauza viscolului.

- In stare de soc, o femeie din Arad isi striga disperarea, dupa ce instanta a decis ca abuzurile, amenintarile cu moartea si hartuirea pe care le reclama nu sunt motive intemeiate pentru a i se admite cererea de protectie solicitata impotriva fostului concubin. Fara prea multe sanse de aparare impotriva…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Autobuzele, trenurile si metrourile circula la ...

- Fracțiunea consilierilor municipali ai Partidului Politic „Partidul Nostru” din Consiliul Municipal Balți declara ca, incepind cu ziua de astazi, va desfașura greva foamei, informeaza Provincial. Vicepreședintele PN, Elena Grițco, a spus ca decizia data a venit in urma represiunilor la care au fost…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Abrud a decedat ieri, 12 ianuarie 2018, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța „Vartop”. Potrivit polițiștilor, dupa impact, ATV-ul și conducatorul acestuia cat și pietonul s-au rasturnat intr-o rapa. ”La 12 ianuarie, ora 13.10, un tanar de…

- Alcoolismul reprezinta o problema a societații contemporane, aparuta in secolul al XIX-lea, odata cu revoluția industriala. In perioada interbelica alcoolismul iși manifesta influența atat in randul intelectualilor cat și a țaranilor. Exista o crașma la 146 de locuitori in capitala țarii, in Galați,…

- "In urma unui apel la 112, primit in data 7.01.2018, in jurul orei 15,00, care anunta ca un baiat in varsta de 9 ani s-a indepartat de tatal sau si a disparut in zona localitatii Stancilova - comuna Sopotu Nou, sub coordonarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Semenic al judetului Caras-Severin…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, pe 25 decembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritațile portugheze recomanda pasagerilor care au ...

- Cu aproape doua milioane de plicuri expediate in fiecare an in perioada Craciunului, un mic sat din Austria cu doar cateva sute de locuitori, poate fi considerat detinator al unui record mondial, relateaza AFP. Asezat pe varful unui deal, pe un loc de pelerinaj datand din secolul al XVII-lea,…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, a fost adusa miercuri la Curtea de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia ei la decizia de arestare preventiva.

- Islanda a devenit o destinatie turistica atat de populara incat numarul vizitatorilor straini ar urma sa depaseasca populatia locala de sapte ori in acest an, astfel ca Guvernul islandez se gandeste daca insula poate, si trebuie, sa gazduiasca mai multi vizitatori, potrivit Agerpres.