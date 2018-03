Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a lansat noua gama P20 la Paris la inceputul acestei saptamani, iar primele reactii au fost pozitive. Noile telefoane dispun de camere foto realizate in parteneriat cu Leica, iar rezultatele acestora scot in evidenta faptul ca vorbim despre cele mai bune de acest gen din lume.

- Daca la ora 20.25 - cu putin înaintea debutului - consumul de electricitate era de 8.599 MW, la ora 20.31 acesta a crescut la 8.663 MW. Ulterior, dupa ora 20.45, consumul a scazut spre 8.400 MW, apoi în interiorul intervalului au fost consemnate si valori sub 8.300 MW, pentru ca la final,…

- La Timișoara, ,,Marsul pentru viata” are loc sambata, 24 martie. Cei care participa la marș s-au adunat in Parcul Carmen Sylva, urmand ca de aici sa plece spre Catedrala Mitropolitana, apoi spre Prefectura. „Viața nenascuta reprezinta viitorul unei națiuni. Veniți s-o protejam” este sintagma…

- Un brbat in varsta de 46 de ani este dat disparut. Cel in cauza sufera și de anumite probleme de sanatate. Polițiștii teleormaneni solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unui barbat in varsta de 46 ani, reclamat ca fiind disparut de la domiciliu. Barbatul, Pripici Iulian, in varsta de 46…

- Meteorologii au emis noi atenționari meteo pentru partea sudica a Romaniei. Astfel, incepand de astazi intra in vigoare o informare meteo de vreme rea, iar de joi doua Coduri portocaliu și galben, scrie digi24.ro.

- Manifestari culturale dedicate Francofoniei În România si în mai multe alte tari vor avea loc întreaga saptamâna manifestari culturale dedicate Francofoniei. Mâine este Ziua Internationala a Francofoniei si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va prezenta…

- In Romania exista, momentan, destul de putine variante pentru cei care doresc sa devina piloti comerciali si de linie. Scoala de Pilotaj aviatic este o varianta, ce le ofera amatorilor oportunitatea de a face practica pe unele dintre cele mai performante simulatoare de zbor!

- Fosta soție a jucatorului de tenis Ilie Nastase, Amalia, a facut un apel disperat la prietenii sai virtuali, dupa ce cațelul familiei s-a pierdut. Amalia Nastase, care a fost casatorita ani buni cu marele campion la tenis Ilie Nastase , este disperata. Vedeta și-a pierdut cațelul și a facut apel la…

- ESA a pus in functiune primul propulsor ce utilizeaza aerul in locul combustibilului pentru propulsie. Noile propulsoare ar putea revolutiona modul in care satelitii sunt amplasati pe orbita inferioara a Pamantului.

- UiPath, companie fondata in Bucuresti in 2015 si care a ajuns sa fie evaluata la 1,1 mld. dolari, spune ca vrea sa atraga cei mai buni oameni de pe piata. „Stim cat sunt salariile pe piata, iar noi platim cu 20-30% peste piata”, a declarat CEO-ul UiPath Daniel Dines pentru ZF Live. El a…

- Începând din luna martie, BASF lanseaza în trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Iași – programul științific BASF Chemgeneration, destinat elevilor de liceu. Programul se va desfașura în perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii…

- „A venit in stare mai grava, iar zilele trecute a fost aproape de intubare. Nici acum nu au disparut complicatiile, dar este in stare mai buna", a aratat dr. Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infectioase. Minora a fost transferata si izolata in compartimentul ATI al spitalului…

- PRIAevents, organizeaza conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property Timisoara - eveniment complex, dedicat proprietatii intelectuale pentru sectorul IT&C, in 7 martie 2018, incepand cu ora 9,30, in Timisoara, la hotel Continental, sala Continental. Specialisti, manageri, lideri si reprezentanti…

- Jumatate din locuintele din Romania sunt incalzite cu lemne. Din cauza faptului ca prețul lemnului s-a scumpit in ultimele 12 luni, proprietarii de case nu mai au acces la acest tip de combustibil, chiar daca unii dintre ei sunt posesori de paduri. Printr-un joc perfid al legislației, Romsilva a fost…

- Bucovina, Transilvania și Oltenia au raspuns deja prezent mesajului de solidaritate, unitate și reprezentativitate lansat in spatiul public de initiatoarea proiectului, Cristina Chiriac. Totodata, delegatia AFAM – Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova in frunte cu presedintele acesteia,…

- Hotarul dintre Moldova si Tara Romaneasca a fost desemnat de catre Stefan cel Mare in 1482, insa nu au existat niciodata probleme in ceea ce priveste tranzitul cu tot felul de produse. Abia prin 1800, turcii au interzis negustorilor sa mai treaca liberi dintr-o tara in alta, totul luand sfarsit pe la…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Conform lui Martin Elvis, un astronom de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Falcon Heavy este un aparat suficient de potrivit pentru a face rute intre orbita Pamantului si orbitele asteroizilor.

- Petrom a realizat un profit net de 2,48 miliarde de lei in 2017, in creștere cu 140% fața de 2016, in contextul in care vanzarile au crescut cu doar 17%, pana la 19,4 miliarde de lei, in contextul in care volumul de produse rafinate vandute la nivel de grup a crescut cu doar 3% peste nivelul din 2016,…

- PACT pentru Romania se opune ferm modificarilor aduse miercuri, 14 februarie, legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR, potrivit carora judecatorii nu pot fi urmariți penal, reținuti, arestați preventiv și nici trimiși in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, adica 6 dintre cei…

- Argentina - incapabila sa-si localizeze, in pofida ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord - a promis miercuri o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, conform news.ro.Recompensa…

- Ziua Indragostitilor 2018 a devenit o zi speciala în întreaga lume. În zilele noastre, de Ziua Indragostitilor sau Sfântul Valentin, oamenii sarbatoresc iubirea. Tradiția este legata de numele Sfântului Valentin, considerat patronul iubirii, al tinerilor…

- Bolile neurologice afecteaza tot mai mulți copii, spun medicii. In Romania avem puțini specialiști in neurologie pediatrica. Medicii tineri aleg adesea calea strainatații. In Oltenia exista doar trei neurologi pediatri. Pentru ca in regiunea noastra nu este nici un Spital ...

- Barbatul de 30 de ani, din Tismana, care a disparut pe 7 decembrie, a fost gasit mort, vineri, intr-un lac din localitate. Acesta a disparut exact in ziua in care procurorii l-au trimis in judecata pentru furt calificat, dosarul fiind repartizat Judecatoriei Targu-Jiu, instanța care, in decembrie,…

- Ce se va intampla cu Tesla Roadster-ul lui Elon Musk trimis in spatiu pe post de incarcatura pentru a testa puterea rachetei Falcon Heavy aflata la prima misiune? Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt A post shared by Elon Musk (@elonmusk)…

- In Romania nu domnesc Iohannis si Dragnea. Aici domneste armonia. Mai marii patriei sunt prieteni, dar stiti ce prieteni? Prietenari cu degetele aratatoare insurubate. Din pacate, exista si elemente destabilizatoare in tara asta. Domnul turist Iohannis a fost in Tenerife, la un hotel ieftin in raport…

- Cercetarea de specialitate arata, totodata, ca jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet, iar peste o treime dintre ei considera ca victima trebuie agresata pentru ca o percep enervanta, în timp ce altii sunt violenti din dorinta de…

- Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca TUROS ACATIU, de 78 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la domiciliu din data de 26.01.2018 și nu s-a mai întors. SEMNALMENTE …

- Cursul de schimb ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general Elvila. "Aş vrea să fiţi conştienţi de faptul că în România…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE.

- In Romania de Nord-Est functioneaza 8 spatii de coworking iar in Chisinau sunt active 6 astfel de spatii. De asemenea, tot in din Republica Moldova isi desfasoara activitatea alte 6 incubatoare de afaceri care au ca si scop sporirea antreprenoriatului in orasele in care activeaza.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, au facut cercetari in cazul a cinci barbati cu varste cuprinse intre 22 si 26 de ani, din judetul Brasov. Acestia sunt suspectati ca, in data de 04/05…

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…

- Una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, Paula Chirila și-ar fi dorit sa fie make-up artist in cazul in care nu ar fi fost atat de apreciata de public. Fosta prezentatoare TV ne-a marturisit ca sta extrem de bine nu doar la partea practica, ci și la teorie. In timp ce multe femei ajung sa nu…

- In Romania prezentului exista un intens fior civic de salvgardare a unei așa-numite ”familii tradiționale”, care ar fi cumva, amenințata de cineva sau de ceva in insași existența ei. Cum societatea romaneasca nu cunoaște decat un singur tip de familie*, ne mira ca tocmai vajnicii aparatori din oficiu…

- Dinamo a caștigat vineri primul amical din 2018 dupa un scenariu de comedie, 5-0 cu Aris Limassol. Asa cum gsp a anuntat in exclusivitate, in poarta cipriotilor a stat un portar necunoscut, care nici macar nu avea numele trecut pe spate. Acesta a primit un gol in prima repriza si alte trei in finalul…

- Valentin Dinu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, le-a cerut ajutorul disperat prietenilor lui. Preferatul Andrei trece prin momente cumplite, dupa ce fratele lui a disparut de acasa de doua zile.

- Daca facem o comparatie cu perioada interbelica nu ne-am mira atat de mult ca s-au schimbat doua guverne intr-un an de zile. In Romania interbelica, un etalon al democratiei s-au schimbat 25 de guverne in 20 de ani. Avem, deci, o medie de 7, 8 luni. In cei 28 de ani de democratie postcomunista am avut…

- Salvamontiștii prahoveni au reluat, marți, pentru a patra zi consecutiv, acțiunea de cautare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi. Ei sunt ajutați de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar și de alpiniști, prieteni au tanarului disparut. Trei zile de cautari prin stratul…

- Un angajat al Garzii de Interventie Tismana, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, a disparut fara urma de mai bine de 24 de ore. Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, a declarant ca barbatul disparut se numeste Ilarion Nicusor Arjocu si are 36 de ani. Persoanele care…

- Un dosar penal privind un sofer trimis in judecata pentru infractiunea de conducere fara permis a disparut si nu a mai fost gasit, dupa ce a fost judecat de magistratii de la Radauti si a fost transmis la Curtea de Apel Suceava pentru judecarea apelului. Cum dosarul disparuse pur si simplu, ...

- Un satelit ultra-secret dezvoltat de Pentagon nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei lansari SpaceX care nu s-a desfasurat asa cum ar fi trebuit. Satelitul, cunoscut dupa numele sau de cod Zuma, nu a reusit sa ramana pe orbita si a cazut inapoi in atmosfera Pamantului.

- Un satelit ultrasecret dezvoltat de Pentagon nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei lansari SpaceX care nu s-a desfasurat asa cum ar fi trebuit. Satelitul, cunoscut dupa numele sau de cod Zuma, nu a reusit sa ramana pe orbita si a cazut inapoi in atmosfera Pamantului.

- Parapantist ucis de elicea paramotorului, in Timiș. Soarta crunta pentru un parapantist de 35 de ani, care a avut parte de o moarte groaznica. Tragedia s-a intamplat duminica dupa-amiaza, pe 7 ianuarie, in localitatea timișeana Gelu, aflata la aproximativ 40 de kilometri de Timișoara. Barbatul se afla…

- Disparitia copilului, David Samuel Farcas, a fost semnalata, vineri seara, in jurul orei 18.00.Baietelul are inaltime de aproximativ 65 cm, parul negru, fata rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne particulare. La momentul disparitiei purta imbracaminte de culoare verde, avand ghete…

- Catalin Ivan inainteaza un scenariu și spune ca este convins ca Dragnea este sfatuit sa organizeze un congres extraordinar al PSD, pentru a distruge orice opoziție in partid. Totuși, Ivan este de parere ca acest lucru nu se va intampla deoarece Dragnea nu este un „lider curajos” iar daca și-ar depune…

- Libertatea.ro a obținut in exclusivitate excepțiile depuse in procedura de camera preliminara la instanța suprema in dosarul Mineriadei iar o excepție inedita de la dosar este cea a fostului vicepreședinte al CPUN, Benedict Cazemir Ionescu, care spune judecatorului ca procurorii militari care au instrumentat…