Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Timis a inceput demersurile pentru infiintarea a cinci Asociații de Dezvoltare Intercomunitara, care vor avea ca sarcina dezvoltarea rețelei de gaze naturale in județ. Astfel, a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, Calin Dobra, liderul CJT, acesta este un pas pentru ca aproximativ…

- Consiliul Judetean Timis a inceput demersurile pentru infiintarea a cinci Asociații de Dezvoltare Intercomunitara, care vor avea ca sarcina dezvoltarea rețelei de gaze naturale in județ. Astfel, a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, Calin Dobra, liderul CJT, acesta este un pas pentru ca aproximativ…

- Transportul public de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, din cauza ca nu mai exista nicio autoritate care sa reglementeze aceasta piata, a anuntat, luni, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).…

- Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, lucrarile la gazoductul care trece pe teritoriul județului Timiș se desfașoara intr-un ritm susținut pentru a putea fi respectat termenul de finalizare stabilit la 31 decembrie 2019. Faza 1 a proiectului presupune constructia…

- Odata cu implementarea noului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor (SIMD), in toate orașele și comunele din județ au fost amplasate containere speciale tip clopot cu o capacitate de 1100 de litri destinate colectarii sticlei. Cetațenii vor putea depune in aceste clopote verzi borcane, sticle…

- Transgaz investește aproape 500 de milioane de euro pentru realizarea unei conducte de transport gaze naturale Podișor (județul Giurgiu) și Recaș. Lucrarile au inceput in aceste zile in Timis, conductele fiind montate de transportatorul național de gaze in cadrul proiectului BRUA – dezvoltarea pe teritoriul…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a demarat, in zona Recaș, primele lucrari de montare a conductelor din proiectul BRUA – dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria–Romania-Ungaria-Austria. Prima faza a acestui proiect …

- Transgaz a inceput lucrarile de montaj la primele conducte propriu-zise din proiectul BRUA, pe santierul din zona Recas, judetul Timis, a declarat, miercuri, directorul general al companiei, Ion...