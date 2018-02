Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a adresat ministrului Sanatații, Sorina Pintea, mai multe intrebari cu privire la insuficiența testerelor de glicemie pentru persoanele de peste 18 ani. „Bolnavii de diabet care au peste 18 ani primesc 100 de testere de glicemie la 3 luni. Persoanele sub 18 ani primesc…

- Veniturile firmelor iesene s-au rotunjit cu peste 800 milioane lei din bani publici in anul 2017. Peste 1.500 de companii din oras au fost implicate in circa 100.000 de achizitii directe si contracte incheiate anul trecut cu institutii ale statului din toata tara. Avand la dispozitie date din Sistemul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Se…

- Finalul lunii decembrie 2017, intr-o cafenea din Bucuresti. Un italian, fost patron al unui club de fotbal din Romania, ma interpeleaza: Domnu’ ziarist, cand vorbim si noi despre bitcoin, sa facem un articol? De ce? Pai, bat si eu bitcoin, bine, nu bitcoin, dar am si eu moneda mea. De la…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Consilierii judeteni PSD Cluj nu vor sustine un buget in care nu se regasesc alocate sume de bani pentru sustinerea anului centenarului 2018, in consecinta propunem si sustinem alocarea a cel putin 3 milioane lei pentru actiuni culturale care marcheza o suta de ani de la Marea Unire. Astfel, la capitolul…

- Primaria a publicat ieri proiectul de buget al Iasului pe anul 2018. Municipalitatea estimeaza ca va incasa venituri de 546,4 milioane lei. Pierderea neta fata de bugetul pe anul trecut este de 56 milioane lei, bani ce reprezinta reducerea cotei de impozit pe venit de la 16- la 10-, stabilita de Guvern.…

- Cercetarea a luat în considerare date adunate în anul 2015 și a facut obiectul unui studiu doctoral realizat de Andrei chirica în cadrul FSPAC. Studiu s-a bazat pe o ancheta sociologica și a analizat cheltuielile generate în economia municipiului Cluj-Napoca prin intermediul…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninge) pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, informeaza Centrul Infotrafic. Intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s-a depus un strat subtire de zapada(ninge viscolit iar vizibilitatea este redusa).…

- Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, iar in prezent exista in vigoare o atentionare meteo de vreme severa (precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului), pana astazi la ora 20:00, șoferii…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca (PNL), a declarat ca a decis, vineri, sa anuleze in Consilul Local (CL) hotararea de majorare a unor taxe si impozite locale, aprobata inainte de Craciun. Falca a reclamat ca USR a inceput "o campanie" dupa majorarea taxelor, in timp ce fondurile suplimentare…

- Plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro, au fost aprobate printr-o Hotarare de Guvern, informeaza joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din suma care…

- „Cred ca pedeapsa cu moartea este puțin pentru anumite infracțiuni. Ma va costa mult ceea ce spun acum, dar imi asum”, a spus, marți seara, premierul MIhai Tudose, la Antena 3. El a precizat ca se refera la ”cei care nenorocesc un copil sau iau o viața, pentru ca ii vezi zambind!”. ”Cred ca pedeapsa…

- 34 de spitale din țara și din Capitala vor fi dotate cu echipamente de imagistica de tip Computer Tomograf (14), Rezonanța Magnetica Nucleara (24) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei, valabila pana la ora 12.00, in mai multe zone din județul Alba. Conform prognozei, pe data de 5 ianuarie, pana la ora 12.00, in județul Alba, zona joasa, Alba…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare nowcasting cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei și local ceața, ce determina scaderea vizibilitații sub 200 m, in mai multe localitați din județul Alba. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10.45…

- A fost aprobata finanțarea de catre Uniunea Europeana a Proiectului Major: ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apa și apa uzata in județul Alba, 2014-2020”, in valoare totala de 114.079.588 euro (fara TVA). Astfel, Uniunea Europeana va finanța acest proiect cu 86.737.563 euro (fara TVA), la aceasta…

- A fost aprobata finanțarea de catre Uniunea Europeana a Proiectului Major: ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apa și apa uzata in județul Alba, 2014-2020”, in valoare totala de 114.079.588 euro (fara TVA). Pentru a susține investiția, APA CTTA anunța ca de la 1 ianuarie 2018, tarifele la apa…

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca repartitia investitiilor de la bugetul de stat pentru regiunea de nord-est este una mizerabila, precizand ca in plus Iasiul pierde si 15 milioane de euro anul viitor prin reducerea cotei impozitului pe venit la 10 la suta."Regiunea de…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- Politistii din judetul Alba au organizat o actiune ce a avut ca scop cresterea sigurantei pietonilor. In cursul zilei de ieri, 11 conducatori auto au ramas fara permis pentru ca nu au acordat prioritate de trecere pietonilor. La data de 19 decembrie a.c., politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti…

- O noua rectificare bugetara a fost aprobata in sedinta de marti a CGMB, urmand ca la bugetul local sa se intoarca sumele care nu au putut fi folosite in acest an, respectiv aproape 100 de milioane de lei de la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), peste 32 de milioane de lei de Directia…

- Patru barbati din Alba s-au ales cu dosare penale, in weekend, pentru conducere sub influenta alcoolului. Acestia au fost depistati in trafic, la Teius, Aiud, Galda si Sona. Unul dintre ei avea alcoolemie de 0,70. Vineri, 15 decembrie, in jurul orei 19.30, politistii rutieri din Blaj l-au depistat…

- Un barbat din Abrud s-a ales cu dosar penal in judetul Cluj. S-a rasturnat cu masina in sant si a refuzat recoltarea de probe biologice pentru alcool. Potrivit IPJ Cluj, in 13 decembrie, la ora 22.30, politistii din cadrul Sectia 9 Politie Rurala Turda au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești,…

- Comisiile reunite pentru buget-finante ale Parlamentului au aprobat joi bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. In 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,86% fata de 2017) si 1.033,1 milioane de lei - credite de angajament.…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2018, in suma de 694 de milioane de lei, a primit marti aviz favorabil din partea comisiilor de Agricultura reunite din Parlament, fiind aprobat si un amendament care vizeaza suplimentarea prin…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, in crestere cu 4,26% fata de executia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, în…

- Bugetul MAI a fost avizat pozitiv in Comisiile de aparare ale Parlamentului! Modul in care este structurat bugetul asigura plata integrala a salariilor, inclusiv pentru cele aproximativ 6 mii de persoane care vor fi angajate in anul 2018, din promoțiile școlilor de agenți și subofițeri, Academiei de…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și…

- Municipiile Suceava și Vatra Dornei vor primi 4 milioane de lei și, respectiv, 3,5 milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru asigurarea alimentarii populației cu energie termica. Hotarirea a fost luata in cea mai recenta ședința a Executivului. Conform deciziei, in vederea asigurarii…

- FAN Courier, cel mai mare jucator de pe piata de curierat, va finaliza acest an cu o cifra de afaceri de 131 de milioane de euro, mai mare cu 13,2% fata de anul precedent, conform estimarilor celor trei antreprenori romani care detin businessul. „Apetitul in crestere al pietei romanesti…

- Proiectul de buget pe anul 2018 este analizat, luni și marți, la Palatul Victoria, a declarat pentru AGERPRES vicepremierul Marcel Ciolacu. El a precizat ca o prima discuție a avut loc luni, iar la aceasta a participat și Daniela Pescaru, secretar de stat la Ministerul Finanțelor…

- Ministerul Finantelor Publice a prezentat bugetul pentru anul 2018 si sumele destinate pentru fiecare institutie: MINISTERUL APARARII NATIONALE 18.164,9 milioane lei majorare cu 11,3 fata de 2017 . S a asigurat alocarea a 2 din PIB pentru acest minister, asigurandu se astfel respectarea angajamentului…

- Consiliul Municipal Chișinau a aprobat astazi, în prima lectura, bugetul municipiului Chișinau pentru anul 2018. Documentul a fost susținut cu votul a 33 din cei 51 de consilieri locali, transmite MOLDPRES. Bugetul pentru anul viitor prevede venituri în suma de 3,621 miliarde…

- Drumul judetean 106 E, ce face legatura intre localitatile Dobra (judetul Alba) – Transalpina si Saliste (judetul Sibiu) este blocat, joi, din cauza caderii unor pietre pe carosabil. Potrivit IPJ Sibiu, circulatia este deviata, varianta ocolitoare fiind DN1 – Dobarca (DJ 106 G) – Poiana Sibiului – Jina…

- Fostul tenisman Ion Tiriac a criticat in termeni duri proiectul "Romania in miscare", anuntat de ministrul Tineretului si Sportului. Tiriac spune ca suma alocata pentru acest proiect este foarte mica si a cerut majorarea ei. "Bugetul de concursuri pentru proiecte al acestui program…

- "Bugetul de concursuri pentru proiecte al acestui program este de 4,5 milioane de lei, deci nici 1 milion de euro... Și vorbim despre o țara intreaga, iar asta nici macar nu e sport, e educație fizica. Pai sportul este acum in lume o industrie de trilioane de euro, numai un turneu de tenis valoreaza…

- Ministerul Sanatatii (MS) sustine ca anul viitor va dubla bugetul Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei, urmand sa fie incluse in lista medicamentelor compensate si gratuite alte noua denumiri comune internationale utilizate in tratamentul tuberculozei. Ministerul…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, duminica, pe raza localitații Miraslau, județul Alba.Conform primelor informații, un șofer clujean nu ar fi respectat distanța regulamentara fața de autoturismul care îl preceda, intrând pe contrasens.Din…

- Directorul interimar al Tarom a demisionat. Ileana Daniela Dragne și-a anuntat joi demisia, invocand motive personale.Compania nationala de transport aerian estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si…

- Peste 60 de companii din județul Alba s-au clasat in primele trei locuri in Topul Național al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. Numarul total al companiilor clasate pe primele 10 poziții a fost de 144, din care 28 pe locul I. Barometru al performanței in afaceri, evenimentul…

- Telemunca, aviz favorabil in Comisia pentru munca a Camerei Deputaților Comisia pentru munca și protecție sociala a Camerei Deputaților a dat marți raport favorabil la proiectul de lege privind reglementarea activitații de telemunca, prin care salariatul iși poate indeplini atribuțiile in alt…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, le-a sugerat luni primarilor care reclama faptul ca va scadea foarte mult venitul la bugetul local „sa revina la salariile de bun-simt”, sa dramuiasca banii si sa nu-i mai risipeasca pe focuri de artificii si „chiolhane”. „Am…

- Politistii din Alba au amendat, saptamana trecuta, 278 de pietoni care au fost surprinsi de Politie in timp ce traversau strada prin loc nepermis sau circulau neregulamentar. Actiunile pentru cresterea siguranței rutiere vor continua, anunta IPJ Alba. In perioada 6 – 12 noiembrie, politistii rutieri…

- Primarul Nicolae Robu a criticat in termeni duri masurile de fiscalitate, nu din punct de vedere al taxelor, ci al modului in care este afectat bugetul comunitatilor locale. Edilul-sef al Timisoarei spune ca bugetul municipalitatii se va reduce cu 35,5 la suta, orasul urmand sa aiba o pierdere de 33…