Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea a trait, in iulie 2019, probabil cea mai fierbinte luna din istoria planetei! Deocamdata, sunt doar date provizorii, pentru ca cercetatorii de la Institutul de Dezvoltare Durabila Copernicus mai au de analizat si ultimele trei zile din luna care tocmai s-a incheiat. Expertii sunt tot mai ingrijorati…

- Anul 2019 este departe de a se incheia, insa a inregistrat canicule si recorduri de caldura din Europa si pana la Polul Nord, evenimente compatibile cu impactul incalzirii globale provocat de catre activitatile umane. Canicule repetate sunt un simptom fara echivoc al incalzirii planetei, in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 283 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 125 locuri de munca pentru: muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura, operator la masini…

- O gruparea care ar fi importat din China in Olanda, prin Romania, sub acoperirea unor importuri de marfuri legale, precursori si pre precursori de droguri de mare risc Ecstasy si amfetamina a fost destructurata in urma cooperarii dintre politistii de combatere a criminalitatii organizate romani, sub…

- Denis Draguș, accidentat, parasește azi cantonamentul selecționatei de fotbal a Romaniei U21, in locul sau fiind convocat de urgența fundașul central dinamovist Ricardo Grigore. La inceput a fost o durere sacaitoare, nu foarte puternica. Dar a continuat și a crescut. O data cu ea, ingrijorarile. Și…

- Alegatorii îi recompenseaza pe verzi si extrema dreapta în timp ce grupurile de centru simt ca puterea lor se dilueaza, potrivit The Guardian. 1. Grupurile traditionale de centru-dreapta si centru-stânga sunt slabite A fost o noapte rea pentru marile partide care…

- BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviște (FAST) ajunge, in anul 2019, la cea de-a IX-a ediție. Ne vor calca pragul 19 de țari: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Scoția, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia, Republica Moldova,…

- Activiștii Greenpeace și studenți din mai multe țari europene au afișat un mesaj pe un banner uriaș in ziua summitului privind viitorul UE din Sibiu. Coloanele oficiale au trecut pe langa protestatari in timp ce aceștia au dezvaluit bannerul cu mesajul: "BROKEN CLIMATE, BROKEN FUTURE". Reducerea emisiilor…