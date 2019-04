Localități în deficit. Stănescu: Decizia s-ar putea lua la Guvern "Nu neaparat toti sunt nemultumiti, haideti sa nu exageram, ca, totusi, sunt niste bugete bune. Sigur ca trebuie facute anumite corectii si eu cred ca la nivelul conducerii partidului si la nivelul Guvernului in primul rand se va lua o decizie ca la rectificarea urmatoare de buget localitatile, UAT-urile care sunt in deficit sa le putem sprijini", a declarat Paul Stanescu, luni, intrebat despre faptul ca primarii ar fi nemultumiti de fondurile alocate de la buget.



Stanescu a mai precizat ca primarii din judetul Olt sunt "foarte multumiti" de bugetele alocate.



Despre faptul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

