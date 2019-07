Localități fără curent și copaci căzuți peste mașini, în urma furtunii care s-a abătut peste județul Timiș Pompierii timișeni au avut mult de munca pentru a remedia problemele cauzate de furtuna, in mai multe localitați timișene. ISU Timiș a intervenit cu un total de 11 autospeciale, 30 de subofițeri și 4 elevi. „Fortele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta «Banat» al judetului Timis au fost solicitate sa intervina la 11 situatii de urgența ca urmare a efectelor fenomenelor meteo imediate și a precipitatiilor prognozate dupa cum urmeaza: In Municipiul Timișoara – 1 degajare banner de pe bloc;

– 1 incendiu panou electric;

– 2 degajari copaci… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de sibieni au ramas luni fara curent, au fost inundate cinci gospodarii si doua masini si au murit 40 de gaini si patru caini in urma inundatiilor care au avut loc in Talmaciu si Talmacel, potrivit bilantului comunicat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Ca urmare…

- Aradenii din județ sunt disperați ca stau cu gunoaiele in strada și platesc și facturi in acest timp. Institutia Prefectului – Judetul Arad a convocat o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe tema problemelor generate de intreruperea activitații de colectare și transport…

- Peste 41.000 de bihoreni, din 116 localitati, au ramas joi fara curent electric in urma furtunii de cod rosu, in sase localitati, cu circa 800 de consumatori, fiind inca in lucru, vineri dimineata, remedierea deranjamentelor, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, potrivit…

- Aproape 25.000 de consumatori din 60 de localitati din judetul Bihor au ramas fara electricitate, dupa ce furtuna de joi seara a cauzat avarii la 14 linii de medie tensiune si peste 240 de posturi de transformare. Pompierii militari au avut peste 60 de misiuni, din care jumatate pentru indepartarea…

- Patru localitati din judetul Bacau au ramas fara energie electrica din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Andrei Grecu. Cele patru localitati sunt Luizi Calugara, Magura, Barati si Margineni, fiind…

- Cel putin 18 gospodarii din mai multe localitati au fost inundate in urma ploilor torentiale care au cazut in cursul serii de marti, potrivit raportului operativ intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, scrie Agerpres. Cel mai afectat a fost municipiul Piatra-Neamt,…

- Peste 100 de localitati din 24 de judete si Capitala au fost afectate de viituri si inundatii in ultimele 24 de ore, actionandu-se cu motopompe pentru scoaterea apei acumulate in 253 de locuinte, 37 de subsoluri si 440 de curti, iar 171 de persoane au fost evacuate preventiv, precizeaza marti Inspectoratul…

- Mai multe gospodarii din judetul Botosani au fost inundate, vineri dupa-amiaza, in urma unor ploi torentiale, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, in localitatea Bozieni - orasul Saveni, o rupere de nori…