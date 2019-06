Localităţi ”fantomă” pe harta României Declinul demografic se vede in special in satele cu populatie imbatranita, care tind sa se transforme in urmatorii ani in localitati fantoma pe harta Romaniei. De pilda, in judetul Vaslui, cu un spor natural negativ, se nasc tot mai putini copii. “Mai sunt si cativa batrani care isi asteapta ceasul si va ramane satul pustiu”, spune o femeie dintr-o localitate vasluiana. Nici intr-o localitate din Bistrita Nasaud nu mai sunt copii. “Am fost la mai multe inmormantari decat la nunti. Ne mai intalnim la bar, la cate o onomastica si atat”, povestește un batran. In urma cu aproximativ un deceniu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

