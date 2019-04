Aquatim a programat, astazi, intreruperea apei in doua localitați din Timiș, dar și pe mai multe strazi din Timișoara. Preț de cateva ore nu va curge apa la robinetele timișorenilor de pe strazile Silistra, Sergent Mușat, Piața Maraști, Oituz, Inocențiu Klein, Rascoala din 1907, respectiv in localitațile Izvin și Recaș. „La reluarea alimentarii in regim ... The post Localitați din Timiș și mai multe strazi din Timișoara, afectate de intreruperea apei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .