Localitati din sudul si sud-estul tarii, sub atentionari de ceata si chiciura

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineața se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate sub 200 de metri, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta si pe Autostrada A4 Ovidiu &...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in urmatoarele ore in mai multe localitati din judetele Giurgiu, Teleorman si Olt. Astfel, in localitati din judetele Giurgiu si Teleorman ceata va determina scaderea vizibilitatii…

- Vremea s-a racit, iar in sudul si sud-estul tarii ninge Vremea s-a racit, iar în sudul si sud-estul tarii ninge. 16 judete si capitala se afla pâna miercuri seara, la ora 20:00, sub atentionare cod galben de ninsori viscolite. Se va depune un strat consistent de zapada,…

- Pregatiți-va de frig și ninsori. O masa de aer polar va cuprinde toata țara, in aceasta saptamana. Cei care vor sa vada parada de Ziua Naționala trebuie sa se imbrace bine, pentru ca 1 decembrie se anunța o zi deosebit de geroasa.

- Vremea continua sa fie mohorata si rece, soarele fiind foarte scump la vedere. Mai mult, in peisaj isi face simtita prezenta negura, astfel incat meteorologii au emis atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN, valabile pentru mai multe zone din tara, pana sambata dupa-amiaza. Mai exact…

- Sase localitati din judetul Olt au ramas fara alimentare cu energie electrica, dupa ninsoarea si vantul puternic care au afectat sudul tarii, In acest moment, se circula in conditii de iarna in intreg judetul.

- Fenomenul care s-a semnalat si la primele ore ale zilei si care a afectat unele curse aeriene, in Cluj, se intoarce in peisaj si dupa lasarea intunericului. Este vorba despre ceata, fenomen care se va semnala, din cate au anuntat meteorologii intr-o atentionare nowcasting (de fenomene meteo imediate-n.n)…

- In urma ploilor abundente care s-au abatut peste tara, 22 de localitati din sudul si centrul tarii au ramas fara curent electric. Totusi, alte situatii exceptionale nu au fost inregistrate.