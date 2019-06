Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au salvat o femeie cu doi copii adapostiți in podul casei, dar și o bunica cu nepotul ei din calea inundațiilor care au facut prapad in opt județe. Cel mai afectat a fost județul Bistrița-Nasaud, unde a fost cod roșu de precipitații și inundații. Pompierii au evacuat apa din 65 locuinte, 93…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca in urma ploilor abundente si a vantului puternic din cursul zilei de miercuri si din timpul noptii au fost inregistrate efecte de vreme rea in opt judete - Arges, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Giurgiu, Hunedoara, Maramures, Teleorman…

- Peste 320 de pompieri militari cu aproape 90 mijloace tehnice au fost angrenati, in ultimele 24 de ore, in misiuni. In urma ploilor abundente si a vantului puternic din cursul zilei de ieri si din timpul noptii, au fost inregistrate efecte de vreme rea in 8 judete: Arges, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin,…

- Opt judete au fost afectate, in ultimele 24 de ore, de ploile torențiale. Cele mai grave situații s-au inregistrat in Bistrița-Nasaud, unde pompierii au salvat o femeie și doi copii adapostiți de teama viiturilor in pod, un alt copil și bunica sa fiind evacuați, potrivit Mediafax.Peste 320…

- Joi, pompierii, polițiștii și jandarmii au intervenit in sprijinul populației din 41 de localitați din 16 județe afectate de inundațiile din ultimele zile, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Joi, pompierii, polițiștii și jandarmii au intervenit in sprijinul populației din 41 de localitați…

- Un numar de 22 localitați din șase județe ale țarii, respectiv Bistrița-Nasaud, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Teleorman, au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Ploile abundente, scurgerile de pe versanți și viiturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o atentionare Cod galben de averse torentiale si descarcari electrice pentru 13 judete, valabila miercuri, între orele 14:00 - 22:00, si a actualizat informarea meteo de instabilitate atmosferica accentuata pentru restul tarii, care a…

- Meteorologii au anunțat un cod galben de vijelii și de ploi torențiale, ce este valabil pentru 12 județe, și anume Maramureș, Satu-Mare, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Valcea, Argeș, Dambovița, Olt, Teleorman, Giurgiu și local in Harghita..