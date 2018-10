Stiri pe aceeasi tema

- Comuna in care a copilarit Liviu Dragnea este datoare vandura companiei Tel Drum, despre care procurorii DNA susțin ca ar fi controlata de liderul PSD. Conform ziare.com, comuna Saelele din Teleorman datoreaza Tel Drum nu mai puțin de 2,3 milioane de lei."Cea mai mare parte din aceasta suma…

- Sarbatorile Iasului s-au incheiat luni seara fara jocul traditional de artificii. In mediul politic deja se vorbeste despre un "sabotaj". Decizia privind anularea focului de artificii a venit cu doar cateva ore inainte de eveniment pe nepusa masa: Primaria a aflat, in jurul orei 14.30, ca Inspectoratul…

- „Intreaga ancheta a DNA se fundamenteaza, potrivit actelor, pe cele doua anchete OLAF. Or, zilele acestea am primit un raspuns oficial din partea OLAF, care spune ca niciodata nu l-a investigat pe domnul Dragnea. Toata argumentația procurorilor e lipsita de realitate, din moment ce OLAF confirma in…

- ICCJ a decis redeschiderea unui dosar clasat in 2013, dosar care vizeaza compania Tel Drum. Anchetatorii pot relua cercetarile cu privire la suspiciuni de abuz in serviciu, legate de atribuirea unor contracte de catre CJ Teleorman, din perioada in care institutia era condusa de Liviu Dragnea. digi24.ro

- Instanța suprema urmeaza sa decida, luni, daca va admite cererea DNA de redeschide a unui care il vizeaza pe Liviu Dragnea.DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea unui dosar clasat tot de DNA in 2013. Dosarul vizeaza privatizarea Tel Drum catre fosti colegi de facultate ai…

- ''Nu este nimic prea mult pentru cei care vor sa impiedice cu adevarat modificarea legilor justiției. In ultimele zile am tot aflat ca se deschid dosare pe banda rulanta tot mai multor membri ai PSD din conducerea centrala și județeana. Lucrurile continua cum au fost pe vremea lui Basescu. Sistemul…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut redeschiderea unui dosar Tel Drum, inchis in urma cu 5 ani, anunța Antena3. Magistrații ICCJ vor decide maine daca vor da curs acestei solicitari sau daca vor decide sa respinga cererea procurorilor.DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea…