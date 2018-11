Localitatea din România în care stratul de zăpadă a ajuns la 7 CM! Ce anunță meteorologii La munte, termometrul va ramane sub zero insa chiar si ziua. In aceste conditii, porniti la drum echipati pentru sezonul rece. Pe DN1A, la Cheia, stratul de zapada masura, joi, la pranz, 7 centimetri. Drumarii au imprastiat sare si nisip, astfel ca pe sosea nu sunt probleme. Unii soferi s-au oprit sa transmita imagini cu prima zapada pe care o vad in acest sfarsit de toamna. Si la Predeal a inceput sa ninga la 6 dimineata, iar in cateva ore peisajul era alb. mai multe, pe ProTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ninge ca in mijlocul iernii la altitudini mari in Muntii Bucegi. Imaginile surprinse de catre jandarmii montani din județul Dambovita in zona Pestera, din apropierea localitatii Moroeni, sunt de-a dreptul spectaculoase. Stratul de zapada este deja de cativa centimetri si se anunta a creste in zilele…

- Vreme de iarna in Prahova, la limita cu judetul Brasov. Politia anunta ca pe DN 1A ninge viscolit, vantul bate in rafale, iar pe carosabil deja s-a depus un strat de doi centimetri de zapada. Se actioneaza cu doua utilaje pentru deszapezire. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași…

- Dupa ce meteorologii au anunțat ca vine iarna, la munte a nins considerabil, astfel ca drumarii au intervenit cu utilajele de deszapezire și au impraștiat material antideparant. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași 30 de centimetri. In plus, sunt așteptate ninsori și in celelalte…

- Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara joi dimineața 13 centimetri. Salvamontiștii au avut deja cateva intervenții dificile și atrag atenția turiștilor care urca la munte sa fie precauți. In ultimele zile, un tanar surprins de zapada și viscol a murit.Reprezentanții Centrului…

- Sfarsitul lunii septembrie aduce temperaturi negative, zapada si lapovita. La munte ninge, iar pe Transalpina si pe Transfagarasan se circula in conditii de iarna. Stratul de zapada depaseste deja in unele locuri zece centimetri. Si azi noapte drumarii au inchis circulatia pe cele doua sosele din munti.

- Drumarii de la Districtul Balea au actionat, marti, pe Transfagarasan, cu un utilaj cu lama si au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul noptii, a nins, iar stratul de zapada a depasit si 10 centimetri, in anumite portiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Marti dimineata, drumarii au inceput sa deszapezeasca Transfagarasanul, pe anumite portiuni ale soselei zapada viscolita depasind 10 centimetri, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov. „Colegii nostri de la Districtul Balea actioneaza pe Transfagarasan de azi dimineata cu un utilaj…

- Drumarii au inceput marti dimineata sa deszapezeasca Transfagarasanul, pe anumite portiuni ale soselei zapada viscolita depasind 10 centimetri, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov. "Colegii nostri de la Districtul Balea actioneaza pe Transfagarasan de azi dimineata cu un utilaj…