Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local din Țicleni vrea referendum pentru ca orașul sa revina la statutul de comuna. Constantin Branescu vrea ca referendumul sa aiba loc in 2020. Cu toate ca Țicleni este oraș de ani buni, numeroase gospodarii nu au acces la canalizare, iar impozitele și taxele locale sunt mai mari. Țicleni…

- Un barbat de 43 de ani a fost reținut de polițiști pentru talharie calificata dupa ce și-a atacat propria nevasta pe o strada din Barlad lovind-o cu pumnii in cap și luandu-i geanta și telefonul mobil. Individul era sub control judiciar dupa ce acum o luna a dat foc casei pentru ca Protecția Copilului…

- In aceasta localitate din Romania, toți satenii sunt asistați social sau primesc bani de la stat. Comuna are 3.007 de locuitori, dintre care 975 sunt adulți care nu au un loc de munca și nici alte surse de venituri și primesc ajutor de la stat.

- Start-up-ul romanesc Clever lanseaza CleverGo, un agregator de oferte de transport rent-a-car care vine in completarea serviciilor de taxi oferite deja in aplicatie. Pentru prima data in Romania, utilizatorii vor avea la dispozitie o singura platforma in care vor putea accesa si selecta cele mai bune…

- Copiii ocrotiți in Casa de tip familial „Sfantul Apostol Andrei” din localitatea Vingard au avut parte saptamana aceasta de o mare bucurie. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au ajutat pe Moș Craciun sa ajunga in mijlocul lor. Moșul și ajutoarele lui le-au adus copiilor…

- Un roman in varsta de 30 de ani a intrat in atenția oamenilor legii din Rimini, Italia, dupa ce a fost vazut de localnici cand trecea pe strada, in centrul orașului, cu un televizor mare in brațe. Carabinierii au fost sunați de trecatori. Oamenilor li s-a parut suspect ca romanul se plimba cu un televizor…