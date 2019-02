Localitatea cu primarie intr-un CONAC de 200.000 €. Oamenii merg, insa, prin noroaie In 2019, in localitati nu exista retea de gaze si canalizare, drumuri asfaltate sau trotuare, iar scolile au grupurile sanitare in curte. Un conac boieresc, ridicat in urma cu aproape doua secole de familia Negruzzi, in comuna Voinești din Iasi, a fost cumparat de primarie cu 200.000 de euro si transformat in spatii de birouri. Desi imobilul are 28 de camere, in el lucreaza doar 26 de oameni. mai multe, pe ProTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

