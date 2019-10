Stiri pe aceeasi tema

- Un loc de joaca și un teren de sport multifuncțional vor fi amenajate in Crangul Petrești, langa Muzeul Satului Vrancean, investitie care a fost deja aprobata de Consiliul Județean Vrancea la propunerea președintelui Marian Oprișan. S-a demarat procedura de atribuire a contractului de proiectare, execuție…

- Cea de-a XXVII-a editie a Festivalului International al Viei si Vinului – Bachus a continuat, vineri, intre orele 10.00 – 14.00, cu Concursul Național de Vinuri Bachus 2019-ediția a X-a, care a avut loc la Domeniile Panciu Winery&Resort. Astazi (sambata), intre orele 11.00-19.00, va avea loc la Muzeul…

- Vranceni sunt invitați sa participe incepand de azi la cea de-a XXVII-a editie a Festivalului International al Viei si Vinului „Bachus-2019”. Timp de patru zile, in perioada 3-6 octombrie, municipiul Focsani devine capitala vinurilor romanesti. Manifestarea este organizata de Consiliul Județean Vrancea.…

- Consiliul Județean Vrancea se reunește, luni, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla 27 de proiecte de hotarare care vizeaza investiții in infrastructura, dar și buna funcționare a unor instituții publice. Este vorba, printre altele, despre desemnarea unor reprezentanți al Consiliului Județean…

- Știința Explorari va juca doua partide de pregatire in compania echipei VM Zalau. Ambele meciuri se vor disputa in Sala Polivalenta “Lascar Pana”, vineri, 20 septembrie, ora 17.00, respectiv sambata, 21 septembrie, ora 13.00. Știința Explorari a participat in pana acum la Hiros Kupa de la Kecskemet…

- Consiliul Județean Vrancea prezinta, intr-un comunicat remis ieri presei, „o serie de date statistice”, date care reprezinta raspunsul pe care administrația județeana l-a transmis catre o televiziune centrala, ca urmare a unei solicitari. Conform sursei citate, prin furnizarea acestui raspuns catre…

- Clubul de volei Stiinta Explorari a facut public programul meciurilor de pregatire, care se va derula pana la startul noului sezon. Astfel, Stiinta Explorari va disputa mai multe partide amicale. 14-15 septembrie-Hiros Kupa (Kecskemet, Ungaria) Explorari va juca sambata atat cu RC Kecskemet, de la ora…

- BIBLIOTECA DE VACANȚA Dragi prieteni ai bibliotecii, Consiliul Județean Vrancea și Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” va invita, in data de 25 august 2019, la o noua zi din programul Biblioteca de Vacanta, care se va desfasura in Crangul Petrești, intre orele 15.00 si 18.00. Aflat la cea de-a…