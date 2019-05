Avocata Lizeta Haralambie a vorbit despre relația dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama, care tocmai și-au unit destinele. Lizeta Haralambie a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars, in care a facut declarații despre relația celor doi. Brigitte Sfat și Florin Pastrama s-au cununat civil, martorii celor doi fiind Lizeta Haralambie și partenerul ei. "Ma leaga o relatie de prietenie cu Brigitte de vreo 18 ani, de la prima ei casatorie. Ne-am cunoscut la Timisoara. De atunci am tot tinut legatura. Si pe Florin in cunosc tot de vreo 20 de ani, de cand venea in cluburile din…