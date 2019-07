Stiri pe aceeasi tema

- Primele componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 au fost livrate vineri in Turcia, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara, relateaza Agerpres.Vezi și: Nebunie in Justiție! ICCJ, raspuns-BOMBA privitor la decizia CCR pe completurile de 3 judecatori: 'A validat'Statele…

- NATO avertizeaza Turcia asupra unor "potentiale consecinte" legate de achizitionarea sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400, dupa sosirea primelor componente, informeaza vineri DPA si France Presse."Depinde de aliati sa decida ce echipamente militare cumpara.

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Un prim transport cu componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 a fost livrat vineri Turciei, ducand țara mai aproape de posibile sancțiuni din partea Statelor Unite și de un nou conflict cu Washingtonul, scrie Associated Press .

- Tari aliate in cadrul NATO, Turcia si SUA se afla in centrul unei dispute aprinse cu privire la achizitionarea de catre Ankara a sistemului de rachete sol-aer S-400 de la Rusia.O echipa tehnica din Rusia se va deplasa luni in Turcia pentru a superviza instalarea sistemului de rachete, a…

- Prima baterie a unui sistem avansat de aparare antiaeriana rusesc S-400 va fi incarcata duminica la bordul a doua avioane-cargo rusesti si este asteptata sa soseasca saptamana viitoare in Turcia, a anuntat vineri televiziunea turca Haberturk, citata de dpa. Tari aliate in cadrul NATO,…

- Prima baterie a unui sistem avansat de aparare antiaeriana rusesc S-400 va fi incarcata duminica la bordul a doua avioane-cargo rusesti si este asteptata sa soseasca saptamana viitoare in Turcia, a anuntat vineri televiziunea turca Haberturk, citata de dpa potrivit Agerpres. Tari aliate in…

- Livrarile de rachete ruse de tip S-400 Turciei urmeaza sa inceapa in iulie, a anuntat miercuri societatea nationala rusa de export de armament Rosoboronexport, citata de Interfax, relateaza Reuters. ”Totul a fost deja negociat si incheiat”, a declarat directorul societatii, Aleksander Miheev.…