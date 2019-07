Livrările de componente ale sistemelor ruse S-400 către Turcia au continuat duminică "Livrarea (...) se deruleaza cum a fost prevazut", a anuntat pe Twitter Ministerul Apararii al Turciei, cu imagini care arata sosirea acestor aparate la baza aeriana Murted, langa Ankara. Livrarile au inceput vineri.



Washingtonul s-a opus in mod ferm acestei achizitii, avand temerea ca aceste sisteme ar putea pune in pericol secretele tehnologice ale noului avion american F-35, cu care Turcia vrea de asemenea sa se doteze. SUA estimeaza in acelasi timp ca S-400 nu sunt compatibile cu dispozitivele NATO, organizatie din care face parte si Turcia.



Mai multi membri ai Congresului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis sambata noi componente ale sistemului sau de rachete S-400 la o baza militara din apropiere de Ankara, capitala Turciei, a anuntat pe Twitter Ministerul Apararii turc, informeaza dpa, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Dezastru in Nepal: 21 de oameni au murit in urma inundațiilor…

- Rusia a trimis sambata noi componente ale sistemului sau de rachete S-400 la o baza militara din apropiere de Ankara, capitala Turciei, a anuntat pe Twitter Ministerul Apararii turc, informeaza dpa. "Livrarea sistemelor de rachete cu raza lunga de actiune S-400 a fost reluata astazi (sambata…

- Tari aliate in cadrul NATO, Turcia si SUA se afla in centrul unei dispute aprinse cu privire la achizitionarea de catre Ankara a sistemului de rachete sol-aer S-400 de la Rusia.O echipa tehnica din Rusia se va deplasa luni in Turcia pentru a superviza instalarea sistemului de rachete, a…

- Turcia va adopta 'masuri de retorsiune' in cazul in care SUA impun sanctiuni Ankarei in legatura cu achizitionarea sistemelor de aparare S-400, de productie ruseasca, a anuntat vineri ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters. Cavusoglu a declarat pentru agentia…

- "Oricat de curand va fi pregatita Rusia sa livreze sistemele, vom fi pregatiti sa le acceptam", a declarat acesta pentru reporteri. Turcia si Statele Unite sunt in dezacord de cand Ankara a luat decizia de a achizitiona unul din sistemele antiaeriene S-400, despre care Washingtonul considera…

- Ankara este pregatita sa accepte livrarea sistemelor antiaeriene S-400 oricând va fi Rusia pregatita, a declarat vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, relateaza site-ul agenției Tass."Oricât de curând va fi pregatita Rusia sa livreze sistemele, vom fi pregatiți…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Livrarile de rachete ruse de tip S-400 Turciei urmeaza sa inceapa in iulie, a anuntat miercuri societatea nationala rusa de export de armament Rosoboronexport, citata de Interfax, relateaza Reuters. ”Totul a fost deja negociat si incheiat”, a declarat directorul societatii, Aleksander Miheev.…