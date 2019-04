Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca intentioneaza sa discute despre o posibila operatiune militara in Siria cu omologul sau rus Vladimir Putin, in cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Ucraina…

- Un grup bipartit de senatori americani a introdus un proiect de lege destinat sa blocheze livrarile de avioane de vanatoare invizibile F-35 Turciei, tara membra NATO, daca nu se confirma oficial ca Ankara renunta la achizitionarea de sisteme de aparare antiaeriana S-400 rusesti, potrivit dpa. Presedintele…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca "este de neconceput" sa puna sub semnul intrebarii achizitionarea de catre Turcia a unui sistem antiracheta rusesc, adaugand ca ar intentiona sa cumpere noi echipamente militare de la Moscova, relateaza AFP. Aceste declaratii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau venezuelean Nicolas Maduro, fortat sa se retraga de catre opozitie si de Washington, exprimandu-si sprijinul fata de acesta, informeaza AFP, citand presedintia turca. 'Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi de tine!',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit miercuri la Moscova pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin, asteptate sa se concentreze asupra conflictului din Siria, inclusiv diferentele dintre ei privind propunerea crearii unei "zone sigure" in apropierea granitei cu Turcia, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit miercuri la Moscova pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin, asteptate sa se concentreze asupra conflictului din Siria, inclusiv diferentele dintre ei privind propunerea crearii unei "zone sigure" in apropierea granitei cu Turcia, informeaza…