- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a comentat ironic joi faptul ca PSD ar fi scazut sub 30%, potrivit unui sondaj IMAS, sustinand ca formatiunea "este deja sub 10% si PNL are 51%". "Asa este. Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, astazi, dupa reuniunea Comitetului Executiv, ca la Congres vor fi alesi presedintele executiv, secretarul general si vicepresedintii PSD, care vor fi in numar de 16.

- Buzaul va avea la Congresul Extraordinar al PSD de la Sala Palatului una dintre cele mai numeroase delegații din țara. In delegație se vor afla pe langa parlamentari, președintele Consiliului Județean și cei doi vicepreședinți, primarii de municipii și viceprimarii, șefii de organizații, primari din…

- Organizatia Judeteana Brasov va avea 54 de reprezentanti la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, din 10 martie. Componenta delegatiei a fost stabilita in Conferinta Extraordinara a filialei, intrunita in data de 28 februarie 2018. Cu aceasta ocazie a fost adoptata, in unanimitate, o…

- Presedintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat la finalul Conferintei extraordinare a organizatiei judetene, care a avut loc sambata, ca cei 140 de delegati care vor participa la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie isi vor exprima sustinerea fata de Guvern, programul de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Senatul a aprobat inființarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei, aceasta urmand sa finanțeze antreprenoriatul și dezvoltarea socio-economica a țarii prin proiecte ale autoritaților centrale sau locale. Obiectivul sau este promovarea investitiilor si asigurarea finantarii, prin derularea de servicii financiare…

- "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica, pentru ca toti cei care vor sa aduca imbunatatiri sa poata sa o faca. Ceea ce pot sa spun eu acum este ca ne vom incadra in programul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, intenția organizarii unui congres extraordinar al partidului. "Voi propune colegilor din CEx convocarea unui congres extraordinar. O sa incerc sa va spun și principalele...

- "La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme si sa le sustina", a mai afirmat liderul PSD. Dragnea a precizat ca la acest congres nu va fi desemnat si candidatul partidului la Presedintie. El a spus insa ca va fi redefinit programul de guvernare. "Vreau sa redefinim programul de guvernare,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PSD s-a prabusit in sondaje, in contextul in care dupa un an de guvernare formatiunea politica condusa de Liviu Dragnea a scazut cu aproape 20 de procente. „Ce pot sa va spun suta la suta este ca PSD a scazut sub 40-. PSD a castigat cu 46- din voturi, iar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca Uniunea a decis sa dea o sansa astazi PSD-ALDE la votul din plenul al Parlamentului, prin urmare va vota in favoarea Cabinetului Dancila, transmite News.ro . Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele executiv al UDMR, Balint Porcsalmi, considera ca programul de guvernare al Guvernului Dancila are multe capitole ”copy-paste” din alte programe, fiind „o colectie de idei adunate si puse pe hartie”, transmite corespodnentul MEDIAFAX.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a vorbit, la Adevarul Live, despre „Cartea neagra“ a guvernarii PSD-ALDE, un document de 225 de pagini, care arata ca doar 33 de masuri promise de Liviu Dragnea in campania electorala au fost implementate de Guvernele Grindeanu si Tudose. 33 de masuri din…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, dupa sedinta conducerii PSD, despre masurile economice si fiscale din noul program de guvernare, precizand ca acesta va include legea pensiilor, ca se va veni cu o propunere pentru legea achizitiilor publice si ca majorarile salariale adoptate isi vor urma…

- Persoanele cercetate penal pot intra in Guvern, a anuntat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, potrivit stiripesurse.ro. Declaratia are la baza faptul ca DNA a solicitat la ICCJ redeschiderea unui dosar vechi de opt ani pentru Paul Stanescu, iar o decizie in acest sens va fi anunțata…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca, in principiu, nu vor fi modificari "mari sau multe" la programul de guvernare, mentionand ca acesta urmeaza sa fie actualizat. "Programul de guvernare, vorbind la stadiul de astazi, o sa il discutam in CEx. Acesta va fi subiectul principal,…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- "Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare,…

- Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul social-democrat…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca unor membri ai Guvernului Tudose li s-a spus ca ar sunt buni sa devina presedinti ai PSD si i-a indemnat pe acestia sa spuna public din partea cui au venit aceste cuvinte, in caz contrar va spune el. "De la inceput, imediat dupa alegeri,…

- Seful PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu intelege motivul nemultumirilor exprimate in spatiul public cu privire la Legea Salarizarii, argumentand ca programul de guvernare este pe plus si ca salariile vor creste.

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. „In masura in care se poate, noi vom susține…