Liviu Voinea pleaca de la BNR

- Euro a scazut, joi, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7619 lei/unitate, in scadere fata de sedinta precedenta. In schimb, dolarul american a crescut, fiind cotat la 4,2322 lei/unitate.…

- Euro scade din nou, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, continuand trendul inceput luni. Azi scade si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7585 de lei, in scadere fata de sedinta anterioara. Dolarul american scade si el, fiind cotat la 4,2296 de…

- Euro scade la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala, dar foarte putin. In scadere si ceva mai mult este si dolarul. In schimb, francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din 9 iulie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7625 de lei/unitate, mai putin…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a facut marti primul pas spre eliminarea stimulentelor monetare de dupa 2011, demarand procesul de inasprire a politicii monetare. Comitetul de politica monetara de la Banca Nationala a Ungariei a mentinut marti dobanda de baza la 0,90%. In schimb, NBH a majorat…

- Euro si dolarul cresc la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7538 de lei/unitate, mai mult cu 0,06% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut si a ajuns la 4,2013 de lei/unitate, cu 0,06%…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din ultimele doua luni si jumatate, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie aferente Fazei I a proiectului de modernizare a liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International Henri Coanda. Potrivit unui comunicat al CFR SA, aceasta etapa (Racord…

- Banca Nationala a Romaniei a intervenit pentru a apara moneda nationala dupa ce leul a inceput sa se deprecieze pe piata internationala in urma recomandarii unei banci mari de a vinde titlurile romanesti, a afirmat joi guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Leul a avut…