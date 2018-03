Stiri pe aceeasi tema

- Se aproprie incercarile marii finale la ,,Asia Express”, iar vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului vor imparți emoții și momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand cu...

- Se aproprie incercarile marii finale la ,,Asia Express”, iar vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului vor imparți emoții și momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand cu seara aceasta, de la ora 20:00, echipele se vor duela intr-o ediție memorabila, pe cat frumoasa, pe…

- Mult a fost, puțin a mai ramas. Dar, ca s-o citam pe Gina Pistol, aventura "Asia Express" continua. Ultimii kilometri din Drumul Dragonului ne gasește in formula de șase, caci doar trei vedete au ajuns in ultima destinație: Thailanda.

- Cea mai pasionanta aventura din istoria televiziunii continuua, incepand cu luni seara, in ultima țara din Drumul Dragonului, Thailanda. Jocul a inceput cu opt echipe, iar misiunile grele au restabilit ordinea in ceea ce privește șansa la marele premiu de 30.000 de Euro.

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in “Fructul oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion. Artistul revine astfel la marea sa pasiune – actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei. “Daca ar fi sa aleg intre muzica și film, cu siguranța,…

- Ultima aventura din Cambodgia s-a dovedit o cursa plina de surprize. Printre cei care au ramas in competitie se numara si Andrei si Liviu, care in drumul spre urmatorul punct dau de un... politist!

- Aventura „Asia Express” se apropie, cu pași repezi de ultima destinație: Thailanda, țara in care doar trei echipe vor parcurge ultimii kilometri din Drumul Dragonului. A fost o seara exploziva in cadrul concursului care le-a testat vedetelor rezistența fizica, psihica și abilitațile de supraviețuire.…

- Ultima etapa din Cambodgia, care va incepe de la ora 20:00 pe Antena 1, va fi un test sub presiune pentru cele patru echipe ramase in cursa ,,Asia Express”. Jocul va incepe diferit, iar cutia neagra care stabileste soarta concurentilor va dezvalui inca din primul moment un Dragon Rosu, ceea ce inseamna…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- Lora este implicata intr-un scandal cu unii dintre colegii alaturi de care a participat la show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Lora, care saptamana aceasta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare , este in centrul unor discuții deloc placute…

- Monica Gabor a rabufnit, dupa ce Andrei Ștefanescu a facut glume despre fiul lui Mr. Pink. Totul a pornit de la o imagine in care fosta soție a lui Irinel Columbeanu apare impreuna cu baiatul ei vitreg. Andrei, care acum este și prezentator la Antena Stars, a comentat pe marginea faptului ca baiatul…

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, ,,Asia Express", au parcurs mai mult de jumatate din maratonul de 5000 de kilometri de pe teritoriul Asiei. Dupa ce au experimentat ineditul...

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Cei mai curajosi concurenti au incheiat maratonul prin Vietnam, dar aventura "Asia Express" continua in Laos. Doamnelor, domnilor, cele 12 vedete ramase in concurs au ajuns in cea de-a doua tara din traseul de 5.000 de kilometri pe care trebuie sa il parcurga echipele.

- Dorian Popa și mama sa nu iși mai vorbesc, la Asia Express. Prima parte din Drumul Dragonului, traseul de foc al experienței , a fost parcursa, insa itinerariul total de 5000 de kilometri este departe de a se fi terminat. Provocarea vedetelor continua in Laos incepand cu seara aceasta, iar pentru o…

- Vedetele au incheiat deja prima treime din ,,Drumul Dragonului”, dar aventura de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic este departe de a se fi incheiat. Ediția de luni seara a emisiunii ,,Asia Express” i-a trecut pe concurenți prin toate starile, de la agonie, la extaz, de la siguranța, la imprevizibil,…

- Asia Express, show difuzat de Antena 1 luni si marti de la ora 20.00, lanseaza pe 19 februarie concursul on-line „Drumul dragonului”, concurs ce pune la bataie o vacanta pentru doua persoane in Koh Samui, Thailanda. Premiul include bilete de avion, transport de la aeroport la hotel (si retur) si 6 nopti…

- Competiția la Asia Express este din ce in ce mai apriga. De data aceasta, concurenții trebuie sa manance oua de rața cu embrionul in ele. Se numește balut și este mai exact un ou care a stat la clocit doua sau trei saptamani.

- Vedetele care au acceptat provocarea „Asia Express”, emisiune ce debuteaza in primavara 2018 pe Antena 1, se confrunta deja cu greutațile unui stil de viața cu care nu sunt obișnuiți, iar suma de 1 euro pe zi este doar una dintre provocarile acestui show.

- Mai sunt doar cateva momente pana la marea premiera a celui mai asteptat reality show al primaverii, Asia Express, care va debuta pe Antena 1 luni, 12 februarie, de la ora 20:00. Vietnamul este prima destinatie a celor 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea inedita de a parcurge aproape 5000…

- Liviu Varciu și Vica Blochina s-au ales cu picioarele julite la show-ul de televiziune Asia Express, de la Antena 1. Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00.…

- Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00. In cei 5000 de kilometri parcurși, vedetele au adunat o mulțime de amintiri, unele foarte frumoase, altele dureroase,…

- Liviu Varciu iși dorește enorm de mult un fiu. Artistul este tatic de fete. Liviu Varciu are doua fete, una adolescenta, cealalta inca bebeluș. Carmina, fiica cea mare a artistului , este rezultat al relației pe care Livviu Varciu a avut-o cu o femeie pe nume Amy Teiceanu. Mezina lui Liviu Varciu, Anastasia…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- Andrei Stefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai asteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experienta care a durat mai bine de o luna.

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai așteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat mai bine de o luna și a presupus un tur prin patru țari- Laos,…

- Au trecut cateva luni de cand relația lor a fost descoperita de publicațiile de scandal, insa Gina Pistol și Smiley nu au dat nicio declarație despre ce se intampla intre ei. Daca Smiley a refuzat complet sa discute acest subiect cu jurnaliștii, Gina a fost ceva mai prietenoasa și a dat de ințeles ca…