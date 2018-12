Stiri pe aceeasi tema

- Aflati in India, unde filmeaza pentru cel de-al doilea sezon al show-ului „Asia Express”, show difuzat in curand de Antena 1, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu au intrat in randul localnicilor: si-au lasat mustata.

- Chiar daca de obicei consuma mancaruri cu diverse specificuri sau mancare condimentata, in momentul in care simti gustul picant dimineata, la pranz si seara devine usor complicat. Aflat in Sri Lanka pentru filmarile noului sezon „Asia Express”, Andrei Stefanescu a descoperit insa metoda perfecta pentru…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu se afla in India, pentru filmarile mult-așteptatului show "Asia Express". Simpaticii coprezentatori au prins un moment de relaxare intre filmari și s-au distrat pe cinste.

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu au reluat pulsul competitiei "Asia Express", insa de aceasta data in rol de co-prezentatori. Aflati in India, "echipa de soc" intampina fel si fel de peripetii. De data aceasta, cei doi au ramas "prizonieri" in hotelul la care sunt cazati.

- Noua cupluri de vedete din Romania pornesc in aventura vieții lor, in curand, la Antena 1, in cel de-al doilea sezon "Asia Express". Spre deosebire de anul trecut, vedetele care vor lupta pentru marele premiul vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka și India.

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de iubire cu Smiley, și, deși cei doi nu se afișeaza prea des impreuna, se ințeleg foarte bine. Recent, blondina a primit o veste proasta, va fi inlocuita la Antena 1, mai exact la emisiunea ”Asia Express”, de catre Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu. Deși a prezentat…