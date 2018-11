Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca de obicei consuma mancaruri cu diverse specificuri sau mancare condimentata, in momentul in care simti gustul picant dimineata, la pranz si seara devine usor complicat. Aflat in Sri Lanka pentru filmarile noului sezon „Asia Express”, Andrei Stefanescu a descoperit insa metoda perfecta pentru…

- Cele 9 perechi de vedete au luat deja startul in competiția pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru titlul de caștigator al celui mai dur show de aventura. Dupa ce au fost concurenți in primul sezon, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au venit in Asia intr-o noua ipostaza, dar cei doi par sa fi ramas…

- Andrei Ștefanescu pleaca intr-o noua aventura „Asia Express”, dar de data aceasta in calitate de coprezentator! Invitat la emisiunea „Prietenii de la 11”, artistul a facut o serie de dezvaluiri de-a dreptul incredibile!

- Noul sezon “Asia Express”, cel mai dur show de aventura difuzat in Romania, vine cu si mai multe surprize pentru telespectatori. Ginei Pistol i se vor alatura Liviu Varciu si Andrei Stefanescu, care se transforma de aceasta data din concurenti in co-prezentatori. Cei doi vor strabate Sri Lanka si India…

- Antena 1 pregateste un nou sezon al show-ului de aventura „Asia Express“. Spre deosebire de anul trecut, vedetele vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka si India.

- O insula pustie a Thailandei a fost locația aleasa pentru ședința foto la care au participat ispitele din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, care va avea premiera pe 3 și 4 septembrie, de la 20:00, la Antena 1 și online pe antenaplay.ro