- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu fac din nou echipa la Te cunosc de undeva!, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului care incepe diseara, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Cei doi buni prieteni sunt bucuroși sa intre din nou in joc la Te cunosc de undeva!, pe care o considera emisiunea lor…

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, incepe sambata, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai indraznețe distribuții a artiștilor care intra in jocul transformarilor: 4 cupluri și 4 single-uri.

- Surprize peste surprize astazi, la Star Matinal! Anda Calin a acordat primul interviu dupa impacarea de Liviu Varciu, iar apoi, bunul sau prieten, Andrei Stefanescu a spus tot ce stie despre planurile de nunta! Fac sau nu pasul urmator?

- Timp de șașe sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie, iar in curand, simpaticul nea Marin revine la Antena 1 cu Poftiți pe la noi- Poftiți la joc. Noutatea sezonului ce va debuta curand pe Antena 1 este faptul ca de data aceasta acțiunea se…

- Filmarile la emisiunea Te cunosc de undeva sunt in plina desfasurare! Sezonul numarul 14 va fi unul plin de surprize! De aceasta data, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu nu vor mai fi singurul cuplu de concurenti. In premiera, vor aparea si doi frati. Monica Anghel va concura impreuna cu fratele ei,…

- Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, Diana Matei și Grigore Gherman vor concura in cel de-al 14-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va incepe, in curand, la Antena 1. Primii patru vor canta in duet, pe cand ceilalți doi vor evolua solo. Ei vor urca pe scena transformarilor alaturi de…

