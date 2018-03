Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida, gazda emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, o va avea astazi, in platou, pe actrița și scriitoarea Lorena Lupu, care iși va spune propria poveste de viața.

- Trucul pe care Marian Ralea i l-a dezvaluit lui Tudor Roșu, pentru un rol perfect. Se afla in lumina reflectoarelor de aproape șase ani, iar de atunci tanarul actor a incercat sa profite de orice experiența petrecuta pe platourile de filmare pentru a invața cat mai multe despre meseria aleasa. Tudor,…

- Vlad Gherman, actorul care il interpreteaza pe Ioan in serialul “Fructul oprit”- difuzat miercurea,de la ora 20.00, la Antena 1, marturisește ca zilele petrecute la filmari se incheie de multe ori cu mult umor. Fac echipa pe platourile de filmare și reușesc sa imbine utilul cu placutul! Unul dintre…

- Legatura dintre Andreea Balan și Liviu Varciu, despre care nimeni nu a știut pana acum. Totul s-a intamplat pe vremea cand artistul canta in trupa L.A. Andreea Balan a recunsocut ca Liviu Varciu a sarutat-o, atat pe ea, cat și pe colega ei de trupa, Andreea Antonescu. „Liviu m-a pupat pe gura intr-o…

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in “Fructul oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion, difuzat miercurea, de la ora 20.00. Artistul revine astfel la marea sa pasiune - actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei.

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in serialul “Fructul oprit” Artistul revine astfel la marea sa pasiune - actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei.

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in “Fructul oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion. Artistul revine astfel la marea sa pasiune – actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei. “Daca ar fi sa aleg intre muzica și film, cu siguranța,…

- De ce și-a botezat Liviu Varciu fetița in Postul Paștelui. Artistul a explicat in cadrul emisiunii de la Antena 1, de ce a luat aceasta decizie și de ce nu a existat o petrecere, dupa ce micuța a fost creștinata. “Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am…

- Au trecut mai bine de zece ani de cand se cunosc, dar, deși pe plan profesional nu se afla la prima colaborare, abia in urma cu cateva luni au inceput sa interacționeze mai mult in cadrul unei producții actoricești. Serialul “Fructul oprit”, difuzat in fiecare zi de miercuri de la ora 20.00 la Antena…

- Mirela Vaida iși aniverseaza ziua de naștere in platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata astazi, de la ora 14.00, la Antena 1, printr-o ediție speciala, cu povești de viața fericite.

- Carismaticul actor Petru Paun, care il interpreteaza pe Alex Iova in serialul “Fructul oprit”, difuzat miercurea de la ora 20.00, la Antena 1, a trecut prin cateva transformari de dragul personajului sau. Acesta avea o infațișare diferita inainte de a incepe filmarile pentru producția semnata de Ruxandra…

- De Ziua Femeii, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, telespectatorii pot urmari doua povești impresionante impartașite de doua femei care au reușit sa iasa invingatoare din lupta cu greutațile vieții, cu abuzurile și depresia.

- Ela Craciun (35 de ani), fosta prezentatoare de la Antena 1 si detinatoarea unuia dintre cele mai citite bloguri de parenting din Romania, a scris pe pagina sa despre cum ar trebui sa se comporte parintii cu copiii lor atunci cand gresesc.

- Cel de-al optulea episod al serialului “Fructului oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara, de la ora 20.00, aduce in fața telespectatorilor imagini spectaculoase filmate in Istanbul și ii surprinde pe Sonia Caragea și Alex Iova in ipostaze interzise.

- Adele Chirica este in prezent presedinta ”Asociatiei Dravet si alte epilepsii rare” din Romania si vine astazia, de la 14:00 la ”Totul pentru dragoste”, emisiunea prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, pentru a-si spune povestea uluitoare.

- Vesti bune pentru Mirela Vaida! Desi multi dintre fanii ei au fost dezamagiti de noua emisiune pe care o prezinta, iata ca poveștile impresionante de viața prezentate de Mirela Vaida, marti, la ”Totul pentru dragoste”, i-au ținut pe telespectatori cu sufletul la gura, cea de-a doua ediție a emisiunii…

- Lina Boasca, interpretata de Adriana Trandafir, este protagonista unui moment special care se va difuza miercuri seara, de la ora 20.00, in cel de-al șaptelea episod al serialului “Fructul oprit”, la Antena 1.

- Mircea Radu (44 ani) urmeaza sa revina pe micile ecrane de la 1 martie, in emisiunea “Ie, Romanie”, de la Antena 1. Recent, vedeta TV a dezvaluit ca indiferent cat de aglomerat este programul sau, sau unde se afla, reușește sa țina toate posturile de peste an cu ușurința. Mircea Radu ține toate posturile…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Doinița Oancea, indragita actrița din serialul “Fructul oprit”, care poate fi urmarit in fiecare zi de miercuri de la ora 20.00 la Antena 1, iși imparte programul intre filmarile pentru producția Antenei 1 și una dintre marile sale pasiuni.

- Servitoarea Tanta in serialul „Fructul oprit”, difuzat pe Antena 1, Doinita Oancea (35 de ani) a ajuns la munca de jos si in viata reala. Atunci cand nu se afla pe platoul de filmare sau pe scena, indragita actrita practica o meserie la care nimeni nu s-ar fi asteptat.

- Din 28 februarie, “Fructul oprit” se va difuza in fiecare miercuri de la ora 20.00 la Antena 1. Serialul produs și regizat de Ruxandra Ion va putea fi urmarit, incepand de saptamana viitoare, in intervalul orar 20.00-22.45.

- Talentata și iubita de publicul roman, Adriana Trandafir formeaza, alaturi de Marian Ralea, un cuplu de olteni plin de umor in serialul produs și regizat de Ruxandra Ion – “Fructul oprit”, care poate fi urmarit miercurea la Antena 1. Indragita actrița marturisește ca umorul i-a fost de ajutor in numeroase…

- Cel de-al șaselea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara, de la ora 21.15, aduce in continuare in fața telespectatorilor imagini spectaculoase filmate in Turcia. Aflați in Istanbul, pentru a-și sarbatori luna de miere, Sonia (interpretata de Michaela Prosan)…

- De-a lungul timpului a fost implicata in numeroase proiecte actoricești, insa de fiecare data a preferat sa pastreze misterul și sa nu dezvaluie prea mult despre personajul sau. Chiar daca in preajma sa au existat mereu curioși, Doinița Oancea, pe care fanii o pot urmari miercurea la Antena 1 in “Fructul…

- Mircea Radu a fost, inainte de a se casatorit, un adevarat crai și a avut mare lipici la femei frumoase și celebre. Una dintre iubirile sale a fost o blonda pe nume Magdolna. Prezentatorul de televiziune Mircea Radu nu s-a laudat niciodata cu iubirile sale, insa a avut povești de iubire cu femeie frumoase…

- Și-a petrecut ziua de naștere in compania celor dragi, facand ce-i place cel mai mult! Vlad Gherman, indragitul actor care il interpreteaza pe Ioan in serialul “Fructul oprit”, difuzat miercurea la Antena 1, nu a stat departe de platourile de filmare nici macar de aniversarea lui, fiind sarbatorit cum…

- Radu Valcan și Adela Popescu se iubesc la fel ca in prima zi. Gestul facut de prezentatorul de televiziune de Ziua Indragostiților este dovada vie ca iși iubește enorm soția. Prezentatorii de televiziune Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul romanesc.…

- Vedetele care au acceptat provocarea „Asia Express”, emisiune ce debuteaza in primavara 2018 pe Antena 1, se confrunta deja cu greutațile unui stil de viața cu care nu sunt obișnuiți, iar suma de 1 euro pe zi este doar una dintre provocarile acestui show.

- Incepand cu cel de-al cincilea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il difuzeaza miercuri, de la ora 21.15, platoul de filmare pentru aceasta producție se muta pentru o scurta perioada in Turcia.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Gina Pistol și Smiley sunt impreuna, cu toate ca niciunul dintre cei doi nu a recunoscut pana acum. Gina Pistol a facut totuși niște declarații relevante și a recunoscut ca in prezent este intr-o relație, fara, insa, a specifica cine este partenerul sau: „M-am…

- Liviu Varciu iși dorește enorm de mult un fiu. Artistul este tatic de fete. Liviu Varciu are doua fete, una adolescenta, cealalta inca bebeluș. Carmina, fiica cea mare a artistului , este rezultat al relației pe care Livviu Varciu a avut-o cu o femeie pe nume Amy Teiceanu. Mezina lui Liviu Varciu, Anastasia…

- Suspansul și emoțiile ating cote maxime in cel de-al patrulea episod al serialului ”Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza, in aceasta seara, de la ora 20.00! Dupa ce parasește casa familiei Caragea, in care a locuit in ultimii ani, Alex Iova (interpretat de Petru Paun) ia o decizie incredibila.

- Frumoasa Alina Chivulescu a revenit pe platoul de inregistrari pentru a da viața unei guvernante cu origini franțuzești din „Fructul oprit”, super producția realizata de Ruxandra Ion, difuzata la Antena 1.

- Imagini de pe platourile de filmare ale noului serial produs și realizat de Ruxandra Ion și interviuri cu doi dintre actorii din distribuția producției “Fructul oprit” se vor regasi in prima ediție a emisiunii “Povești COOL”, de la Happy Channel. Telespectatorii vor putea afla mai multe lucruri despre…

- Pe Mihaela Radulescu și Dan Bittman ii cunoaște toata lumea, insa mai puțini știu ca cei doi au avut o relație amoroasa in urma cu peste 20 de ani. Cu toate ca de aproape 25 de ani Dan Bittman iși imparte viața cu Liliana Ștefan, textiera care i-a daruit trei copii, iar Mihaela Radulescu se iubește…

- Dupa moartea soției, s-a concentrat strict pe creșterea celor doi copii ai sai, punand pe planul secund viața personala. Dupa 11 ani de cand femeia iubita s-a stins din viața, Tudor Caragea – personajul interpretat de Adrian Titieni. face primul pas pentru a-și reface viața sentimentala.

- Mihai Voropchievici a dezvaluit, mai intai, ce semnifica anul acesta din perspectiva numerologica, iar ulterior a detaliat horoscopul european și chinezesc pentru 2018. An universal doi, anul viitor. Ceea ce inseamna o perioada de pace si liniste”, a spus Mihai Voropchievici. Acesta…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Mirela Boureanu Vaida a preluat emisiunea ”Acces Direct” in calitate de moderatoare atunci cand Simona Gherghe a nascut și a intrat in concediu. Acum ca micuța Ana Georgia a implinit 8 luni, Simona a revenit la emisiunea ei, așa ca toata lumea se intreba ce se va intampla cu Mirela. Dupa ce presa mondena…

- Mirela Vaida revine, in forta, pe micile ecrane! Aceasta va fi la carma unei noi emisiune pe Antena 1, si anume „Totul pentru dragoste”! Mirela Vaida a dat startul inscrierilor in competitie.

- Dupa moartea soției, s-a concentrat strict pe creșterea celor doi copii ai sai, punand pe planul secund viața personala. Dupa 11 ani de cand femeia iubita s-a stins din viața, Tudor Caragea – personajul interpretat de Adrian Titieni face primul pas pentru a-și reface viața sentimentala. In cel de-al…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia.

- Adrian Titieni este nu doar actor, ci și profesor. Și știe mai bine decat oricine de ce au nevoie mult mai tinerii sai colegi, care vor sa-i calce pe urme. A jucat, numai anul trecut, in nu mai puțin de 10 filme și un serial tv, iar recent și-a facut debutul și in telenovela ”Fructul oprit”, de la Antena…

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Produs de Ruxandra Ion, dupa scenariul semnat de Radu Grigore și Simona Macovei, "Fructul oprit" va avea marea premiera luni, 15 ianuarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Producția aduna in distribuție mari actori ai Romaniei și se poate mandri ca este prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor…

- Doar doua zile ne mai despart de marea premiera a serialului "Fructul oprit"! Prima drama psiholgica din peisajul serialelor romanesti beneficiaza de o distributie impresionanta din care fac parte nume mari precum Carmen Tanase, Adrian Titieni, Marian Ralea, Adriana Trandafir si Doru Ana.

- Indragita actrița Doinița Oancea revine pe micile ecrane in cadrul serialului ”Fructul oprit”, care este produs de Ruxandra Ion și va avea marea premiera luni, pe 15 ianuarie, de la ora 20.00 la Antena 1.