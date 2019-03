Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat a facut dezvaluiri despre cum a fost inșelata de foștii ei soți, Octavian Sfat și Ilie Nastase. "Eu de doua ori i-am aruncat masa in restaurant, la Tavi, de doua ori așa in fața. Odata am luat bautura și am varsat-o așa, in fața, cand vorbea cu una. Tu știi ce nebuna eram eu?…

- S-a dat drumul la „robinetul” cu paciente de-ale lui Matteo Politi. O tanara care a ajuns pe mainile „medicului cu 8 clase” a dezvaluit ca a fost practic „macelarita” de italian, care i-a adus nasul intr-o stare execrabila.

- De multa vreme, se tot speculeaza ca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au desparțit. Deși au infirmat acest lucru și s-au afișat in ipostaze cat mai tandre, impresara nu se ferește sa vorbeasca despre aceasta varianta a desparțirii.

- Craciunul este, pentru cei mai mulți, un prilej de sarbatoare și de bucurie. Pentru unii, insa, este un prilej de batai generale și de violențe care le fac zile fripte medicilor de la urgențe.

- Procurori si politisti din Alba Iulia au deschis un dosar penal pe numele persoanei care a promovat pe Facebook evenimentul ”Concurs de bataut femeia”. Cercetarile au loc in urma unei sesizari depuse de o asociatie din Bucuresti.

- Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov, actualul partener de viața al Eleni Udrea, a depus plangere la poliție impotriva lui Dacian Varga, iubitul cantareței de muzica populara Maria Constantin. Acum, tanara a dezvaluit la o emisiune tv ca a fost sunata de fostul fotbalist. Dacian…

- Un copil cu nevoi speciale a fost batut cu pumnii și picioarele! Imagini greu de privit au fost suprinse in Liceului Tehnologic nr. 1 Special Oradea. Incidentul vine la nici o luna dupa ce in același loc un alt elev, bolnav de autism, a fost torturat cu electroșocuri.

- Oana Zavoranu este una dintre vedetele cu mesaje taioase și replici acide in mediul online. Noaptea trecuta insa, ceva a impins-o pe bruneta sa scrie un mesaj diferit. Gandurile parca desprinse dintr-o carte i-au uimit pe internauți, iar Oana Zavoranu a reușit din nou sa fie o sursa de inspirație pentru…