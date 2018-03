Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și-a botezat fetița, Anastasia, duminica, 18 martie 2018. Eveniment mare pentru Liviu Varciu, care a devenit tatic pentru a doua oara in luna septembrie a anului trecut . Artistul și actuala sa iubita, Anda Calin , și-au botezat fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fiica adolescenta…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Ne a parasit regizorul Vasile Manta. Anuntul a fost facut de Radio Romania.Indragitul regizor artistic Vasile Manta s a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic,…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- Liviu Varciu face dezvaluiri despre petrecerile-monstru de ziua lui. Vedeta de la Antena 1 ne-a povestit despre sumele cheltuite, despre numarul-record de invitați și despre cele mai trasnite cadouri primite. Concurentul de la “Asia Express” implinește 37 de ani peste cateva zile și e pe cale sa-și…

- Liviu Varciu pregateste o mare petrecere! Cunoscutul prezentator TV are grija ca botezul micutei Anastasia sa fie unui de vis. Recent, el si cu Anda Calin au ales data in care o vor boteza pe fiica lor.

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- ANM a actualizat prognoza meteo cu o informare de vreme rea care vizeaza toata tara, pana duminica, 4 martie. Astfel, potrivit meteorologilor, pana duminica, ora 10.00, temporar vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi și perioade in care se vor semnala precipitații sub forma…

- Scolile inchise si saptamana viitoare. Sute de unitați de invațamant din toata Romania și-au inchis porțile saptamana aceasta din cauza vremii extreme care face ravagii in țara noastra. In București, dar și in alte orașe, elevii nu vor face cursuri pana luni. Totuși, vacanța lor s-ar putea prelungi,…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Anda Calin are o relație frumoasa cu Liviu Varciu și i-a daruit acestuia, in urma cu aproape cinci luni, o fetița pe nume Anastasia Maria.Deși in aceste momente se declara foarte fericita, Anda a purtat o tristețe in suflet de care nu știa aproape nimeni pana acum.Astfel, recent, ea a postat un mesaj…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- Liviu Varciu a luat o decizie extrem de importanta legata de fiica lui cea mare, Carmina. Liviu Varciu are doua fete. Cea mare, Carmina, este fruct al relației pe care artistul a avut-o cu Amy Teiceanu . Liviu Varciu mai are o fetița, Anastasia, din relația pe care o are cu Anda Calin . Dupa ce fiica…

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Postarea prin care Kylie Jenner anunța numele fetiței, cea mai populara din istoria Instagram, depașind-o pe cea in care Cristiano Ronaldo iși prezinta cel de-al patrulea copil. Kylie Jenner a postat, miercuri, pe Instagram o fotografie cu fetița ei nou-nascuta și anunța ca numele acestea este Stormi…

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- Dana Rogoz e noua vedeta cooptata in echipa reality-show-ului „Ma insoara mama!“ (PRO TV), prezentat de Cove. Dana va avea rolul de povestitor și va sublinia din exterior interacțiunile baieților cu pretendetele lor, dar și disensiunile care vor aparea de-a lungul show-ului intre mame și viitoarele…

- Nu foarte multi cunosc povestea de viata a frumoasei artiste Shakira si, cu siguranta, nu toti stiu ca aceasta a crescut la orfelinat. Ce activitati facea pentru a fi recunoscuta de ceilalti, dar si ce viata a avut, cititi in materialul de mai jos!

- La finalul lunii septembrie, Liviu Varciu si Anda Calin au devenit parintii unei fetite, Anastasia Maria. Acum, cuplul se pregateste de botezul micutei, unde sunt asteptati in jur de 200 de invitati. De precizat ca prezentatorul TV s-a ocupat de toate detaliile evenimentului. A

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Liviu Varciu a fost pus la treaba de mai multe angajate ale unei cofetarii. Vedeta participa la emisiunea „Poftiți in vacanța”, acolo unde ajuta mai mulți copii care nu au avut parte pana acum de o vacanța sa poata sa se bucure de acest lucru.