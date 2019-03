Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP) va organiza joi, 14 martie 2019, un protest mut in fața sediului Institutului Național de Statistica, in intervalul orar 09:30 – 10:30, cu ocazia prezentarii bilanțului pe anul 2018 al Direcției Naționale de Probațiune și va oferi…

- In doua luni de la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Romania a inchis 62 de dosare, dintre care 38 sunt deja aprobate de ambasadorii statelor membre, restul pregatindu-se sa intre in ultima etapa de verificare si publicare, o buna parte dintre progrese fiind inregistrate chiar in…

- Gripa continua sa ucida fara mila in Romania. Bilantul tragic a ajuns la 155. Ultimele doua victime sunt femei de 74 si, respectiv, 39 de ani din judetele Cluj si Constanta. Niciuna dintre ele nu erau vaccinate impotriva virusului ucigas.

- Elena Udrea reactioneaza la punerea sub urmarire penala a Laurei Codruta Kovesi. Din Costa Rica, fostul ministru al Dezvoltarii se simte plagiata de Kovesi, prin reactia de miercuri seara a fostei sefei a DNA, si ii ureaza "Bun venit in clubul penalilor!"."Sunt in Costa Rica, astept procedura…

- Ieri s a implinit un an de cand Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla in Madagascar. Mazare a parasit Romania aproape de finele anului trecut, desi se afla sub imperiul unui control judiciar si era obligat sa se prezinte la politie pentru a semna graficul de prezenta.…

- Primaria Capitalei anunta ca au avut loc accesari ilegale ale sistemului de semaforizare din Bucuresti, subliniind ca a fost deja depusa o plangere penala, potrivit Romania TV. "Reprezentantii Companiei Municipale Management Trafic Bucuresti S.A., in calitate de operatori ai sistemului de semaforizare…

- Romania va beneficia de inca o sala de sport. Compania Nationala de Investitii (CNI) anunta ca luni a fost semnat contractul prin care vor fi demarate proiectarea si executia unei sali in Constanta, ce va fi dotata cu 5.000 de locuri. Valoarea toatala a lucrarilor se ridica la 67.912.330 lei, relateaza…

- Daniel Breaz, noul ministru al culturii, și-a inceput mandatul cu o gafa. Demnitarul le-a spus deputaților de la Comisia de Cultura ca el a preluat ”ștacheta” de la omologul sau austriac, iar in mandatul sau va urmari preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Daniel Breaz…