- Mii de credinciosi romano-catolici, preotii din parohiile Capitalei si din imprejurimi, calugari si calugarite sunt asteptati sa ia parte, duminica, la o procesiune cu Preasfantul Sacrament pe strazile din centrul Capitalei.

- Peste o suta de oameni de știința din Europa, experți și reprezentanți ai autoritaților locale au pus bazele unui parteneriat pentru fundamentarea științifica a politicilor publice. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Naționala a Romaniei și a fost organizat de Consiliul Județean Ilfov, in colaborare…

- Imediat ce a lansat ultima piesa care are ca subiect infidelitatea, Liviu Teodorescu a fost luat la intrebari: Si-a inselat sau nu iubita? Ei bine, invitat la "Rai Da Buni", artistul a marturisit ce s-a intamplat, de fapt si a raspuns la controversata intrebare.

- Razvan Ciobanu a locuit intr-o casa de lux din centrul Bucureștiului, de unde insa a fost dat afara din cauza sumelor mari pe care ajunsese sa le aiba la chirie. Inainte ca partenerul sau si il lase sa stea intr-un apartament care ii aparținea, designerul Razvan Ciobanu a locuit intr-un imobil de lux…

- Un tanar care parea sub influența drogului "zombie" a oferit un "spectacol" pe cinste in centrul orașului București, pe strada Alexandru Vlahuța, din imediata apropiere la Pasajului Marașești. Un tanar a facut, timp de aproape o ora, zgomote de neințeles și mișcari ciudate. Acesta parea ca vrea sa danseze,…

- Jurnaliștii de investigații de la „Sa fie lumina” dezvaluie cum a ajuns Patriarhia Romana sa faca bani dintr-un hotel de patru stele, situat la kilometroul zero al Bucureștiului. Acest lucru in condițiile in care Patriarhia a primit proprietatea cu condiția sa pastreze destinația spirituala / administrativa…

- Undeva in centrul Bucureștiului, la o aruncatura de baț de Aviatorilor, dai cu ochii de o alta lume. In spatele zidurilor Universitații de Agronomie din București se afla cate o planta din fiecare colț al lumii. De la livezile cu meri din jurul Prahovei, pana la cele ma fine soiuri de vița de vie…