Liviu Teodorescu lanseaza “De ce fumezi in casa?”, de pe EP-ul “Lista de pacate” Liviu Teodorescu lanseaza pe YouTube piesa „De ce fumezi in casa?”, de pe EP-ul „Lista de pacate”, primul material discografic din cariera sa. „De ce fumezi in casa?” este piesa care anticipeaza finalul albumului pe care Liviu l-a facut public treptat, incepand cu luna octombrie a anului trecut. Un concept inedit ce s-a intamplat pe parcursul a sase luni, incepand cu single-ul „Rochia ta” si pana in prezent, Liviu a lansat de pe EP cate o piesa in fiecare zi de joi a fiecarei luni. EP-ul contine 7 piese noi si un bonus track, piesa ce da numele materialului este single-ul lansat in primavara anului… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

