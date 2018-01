Stiri pe aceeasi tema

- "Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017 data de plata a salariilor pentru Ministerul Educatiei Nationale si unitatile finantate de acesta este 14…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Din seria ”unde dai și unde crapa”, modificarile aduse Legii Educației schimba ziua de leafa pentru toți cei care lucreaza in invațamant. Incepand cu luna ianuarie 2018, personalul din Educație va primi salariul pe 14 a fiecarei luni, cu pana la 10 zile mai tarziu decat pana acum. Motivul sta intr-un…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a prezentat pe contul de Facebook un raport de 22 de pagini cu bilanțul de activitate dupa șase luni de mandat. Printre realizarile despre care amintește ministrul social-democrat se numara extinderea educatiei antreprenoriale, dezvoltarea invatamantului dual, modificarea…

- Guvernul trimite angajații ANAF sa-și produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlați. Asta reiese dintr-un proiect de ordonanța, pus ieri in dezbatere publica, și care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii...

- Automobile Dacia Pitești a negociat cu sindicatele și au convenit o marire cu 20% a tuturor salariilor, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator. ”Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana care are profesori necalificati in sistemul de invatamant, peste 4.700 de persoane, urmand ca toate acestea sa fie specializate in urmatorii trei ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Știri Arad. Ministrul Educației, Liviu Pop, a fost prezent vineri la Arad, unde a avut intalniri cu mai mulți conducatori de instituții de invațamant, cadre didactice și studenți. Intalnirile au avut...

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a afirmat joi ca educația nu trebuie lasata in totalitate "pe umerii școlii", subliniind importanța pe care care familia o are in acest proces. "Daca lasam toata educația unui elev pe umerii școlii nu o sa avem succes și s-a dovedit. 27 de ani, prea mult am lasat educația…

- "Toti profesorii din Romania isi vor primi salariile sau si-au primit salariile si toti profesorii din Romania isi vor primi peste 90 la suta dintre sentinte, sentinte care nu erau prinse in buget la inceputul anului. Am facut facut rectificare de buget. Inclusiv saptamana viitoare, printr-o Hotarare…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Andrei Toader a participat joi, 7 decembrie 2017, alaturi de Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop la deschiderea oficiala a Gradinitei cu Program Prelungit – ,,Cei 5 elefantei” din Valenii de Munte.…

- Consilierea și orientarea școlara trebuie imbunatațite, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a acestuia trebuie regandite, a afirmat sambata ministrul Educației, Liviu Pop, pe pagina sa de Facebook."Ce facem in mediul familial, școlar, economic sau social pentru…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, susține ca ziua de 1 Decembrie il obliga sa schimbe Legea cadru a Educației și sa introduca istoria printre materiile care fac parte din planul cadru.Citește și: SONDAJ de 1 Decembrie: s-au schimbat relațiile dintre romani și maghiari ”Incepe anul Centenarului. Ziua…

- Aproximativ 1.000 de angajati din cadrul agentiilor de plati si interventii pentru agricultura (APIA) din tara se vor afla, astazi, in fata sediului Guvernului, pentru a cere, din nou, ca salariile lor sa nu scada de la 1 ianuarie 2018.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat marți seara la Antena 3 ca toți angajații vor avea salariu mai mare de la 1 ianuarie daca se va aplica in mod corect Codul fiscal și daca angajatorul nu va reduce salariul brut. "Codul fiscal aduce pentru fiecare angajat de la stat și…

- Duminica seara a avut loc in direct pe TVR 1, deschiderea Anului Centenar la Teatrul National Bucuresti. Ministrul Culturii, Lucian Romascanu a tinut o cuvantare, in deschidere. Totul suna bine pana cand am auzit din gura dumnealui, dupa bla, bla-ul de rigoare, cuvintele "este niste absente"... muta,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat ca unitațile de invațamant care sunt nefolosite de foarte mulți ani vor fi cedate autoritaților locale care le vor putea folosi ca sedii pentru camine de batrani, centre comunitare sau centre de educare permanenta, potrivit news.ro . “Sunt aproximativ 33.000…

- Angajați ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) din mai multe județe din țara vor protesta miercuri, intre orele 11:00 și 14:00, in fața sediului Ministerului Agriculturii, pentru a atrage atenția Guvernului asupra faptului ca Legea salarizarii le diminueaza salariile, incepand…

- Pop: Bugetul pentru invatamant in 2018, cel mai mare buget din ultimii 10 ani Ministrul Educatiei a declarat duminica la Iasi ca anul viitor bugetul de la invatamant va fi cel mai mare din ultimii 10 ani si ca va asigura cresterile salariale promise. Ministrul a declarat ca deocamdata nu poate spune…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a declarat duminica, la Iași, ca atitudinile politice trebuie lasate deoparte atunci când e vorba de școala, el cerând conducerii centrale a PNL sa își exprime poziția fața de investițiile pe care ministerul le are în proiect pentru caminele…

- El a vizitat in aceasta dimineata Scoala Gimnaziala Paun, construita cu fonduri asigurate de Banca Mondiala. Licitatia pentru atribuirea lucrarii si platile au fost derulate prin Ministerul Educatiei. Primaria Barnova a avut de asemenea o contributie consistenta la finalizarea acestui proiect (centrala…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, sambata, la Iași, ca manualele de clasa a V-a vor in școli incepand de luni dimineața, editurile care nu au facut livrarile urmand a fi sancționate cu 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere. "În 17 noiembrie era…

- Ca si colegii lor din alte judete ale tarii, si angajatii APIA Giurgiu au protestat, joi dimineata, timp de 3 ore, in fata institutiei. Ei sunt nemultumiti de faptul ca, de la 1 ianuarie 2018, salariile din centrele judetene si locale ar putea sa scada pana la aproximativ 30%, solicitand tratament egal…

- Contractul de finantare pentru formarea a 55.000 de cadre didactice din ciclul primar si cel gimnazial, a carui valoare se ridica la 42 de milioane de euro, a fost semnat, marti, de Ministerul Educatiei Nationale si cel al Fondurilor Europene. „La tara exista o vorba: orice lucru inceput…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop a afirmat ca exista o discutie privind introducerea unei noi sesiuni de Bacalaureat care ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie“. El spune ca „deocamdata este o chestiune de discutii“ si ca nu se va schimba nimic pentru cei care urmeaza sa dea bacalaureatul…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma într-un interviu acordat AGERPRES ca cel "mai mare deranj" pe care l-a facut în mandatul sau este cel legat de materialele didactice auxiliare, precizând ca este problema "baronilor

- Vineri dimineața, nemulțumiți de faptul ca salariul pe luna septembrie intarziase deja mai bine de trei saptamani, angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui au incetat spontan activitatea atat la sediul principal, cat și la celelalte centre din județ. “Nu…

- Ministrul Educației, Liviu Pop a declarat la TVR ca de o luna de zile toate manualele sunt disponibile pe site-ul edu.ro și ca toate unitațile școlare au comandat aceste manuale. Potrivit ministrului, unele edituri au livrat manualele, altele așteapta termenul maxim de livrare din anumite motive. ”Nu…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, considera ca invațamantul romanesc este acum de nota 7, dar ca acest lucru se poate rezolva daca PSD-ALDE guverneaza „șase ani de acum incolo”. Social-democratul mai spune ca principala problema o constituie faptul ca miniștrii Educației sunt schimbați prea...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a publicat pe contul sau de Facebook Legea manualului scolar. "Baronilor manualelor școlare le transmit un singur gând: #rezist", a scris acesta, care i-a îndemnat sa se potoleasca.

- Cateva zeci de asistenti maternali, angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, au protestat miercuri, 1 noiembrie, in fata Consiliului Judetean Vaslui, cerand sa le fie achitate salariile. Cei peste 2.500 de angajati ai DGASPC Vaslui nu si-au incasat salariile…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat vineri, la Craiova, ca, prin urmatoarea rectificare bugetara, vor fi asigurate salariile dascalilor pana la sfarsitul anului si, de asemenea, o parte din sumele necesare pentru plata sentintelor judecatoresti.

- Ministrul a subliniat ca nu este vina necalificatilor ca lucreaza in sistem, ci a sistemului care nu s-a calibrat, fapt pentru care anul viitor se va organiza concurs de titularizare inaintea transferului. "Sa fie inteles de toata lumea. Daca se elibereaza un post la un liceu, acel post poate fi ocupat…

- In cel mult o luna, proiectul legii manualului scolar va fi inaintat catre Parlamentul Romaniei a afirmat ministrul Educatiei, Liviu Pop, la debutul primei dezbateri regionale privind proiectul acestei legi.

- Proiectul Legii manualului școlar va fi inaintat catre Parlamentul Romaniei in cel mult o luna, a declarat vineri, la Oradea, ministrul Educației, Liviu Pop, la debutul primei dezbateri regionale privind proiectul acestei legi. "Optimist, în maxim o luna putem sa avem proiectul…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a subliniat joi ca sunt decalaje foarte mari intre elevi, intre profesori și intre unitațile școlare. "Înca în România avem un decalaj foarte mare între elevi, avem un decalaj extraordinar între profesori, avem un decalaj…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de reprezentantii Ligii Studentilor Iasi, din care fac parte studentii medicinisti si rezidentii ieseni, ministrii Liviu Pop, Florian Bodog si Razvan Cuc sunt vinovati de scaderea increderii tinerilor in statul roman, LS Iasi solicitand ca cei trei sa…