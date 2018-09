Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop afirma ca articolul despre care vorbeste liderul UDMR Kelemen Hunor, introdus intr-o ordonanta de ministrul Educatiei, e o reglementare care se poate aplica spre binele beneficiarului, in educatia lui. "Aceasta lege despre care vorbeste domnul Kelemen Hunor, de fapt articolul…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a declarat ca solutia pentru predarea limbii romane in scolile cu predare in limbile minoritatilor este ca invatatorul si profesorul de limba romana sa poata tine impreuna ora, in contextul criticilor UDMR privind masurile Executivului in domeniul educatiei.

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, s-a prezentat, joi, la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), unde a fost audiat dupa ce a declarat ca Forumul Germanilor este continuatorul unei organizatii naziste. Senatorul PSD sustine ca nu a jignit pe nimeni.

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat joi seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis a condus o organizatie care este un “continuator” al unui grup nazist, fostul ministru al Educatiei spunand ca are aceste informatii „de pe net”.

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost Ministru al Educatiei, spune ca este normal demersul premierului V.V. Dancila care a trimis o scrisoare catre Comisia Europeana despre protestele din Romania – plina de lucruri false. Pop spune ca "e absolut...

- Senatorul PSD Liviu Pop a susținut, intr-o intervenție telefonica la Digi 24, ca PNL și USR sunt vinovate de violențele de la protestul din Piața Victoriei. Fostul ministru al Educației a facut, din nou și cateva greșeli de exprimare.

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, face un sondaj pe Facebook prin care incearca sa afle daca presedintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat sau nu pentru ca nu pune in aplicare decizia CCR de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In cinci ore de la postare,…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educației, face un sondaj pe Facebook, in calitate de cetațean al Romaniei, susține acesta, privind necesitatea suspendarii lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei."Credeți ca domnul presedinte Klaus Werner Iohannis trebuie suspendat…