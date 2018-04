Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Dambovita, Adrian Tutuianu, a declarat ca va fi infiintat un grup parlamentar de lucru care sa modifice Legea insolventei, astfel incat firmele sa nu mai poata prelungi ani de zile acest proces.

- Senatul a adoptat, miercuri, in unanimitate, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa prin care studentii, indiferent de varsta, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern. Pana in prezent, doar studentii pana la 26 de ani beneficiau de aceasta gratuitate. “Studentii…

- Actul normativ pentru modificarea art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, inițiat de mine și de colegii mei social-democrați reglementeaza transportul pentru elevii din invațamantul preuniversitar. Astfel, elevilor care nu sunt școlarizați in localitatea de domiciliu li se deconteaza …

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, lanseaza o adevarata bomba pentru oficialii din cadrul Bancii Naționale a Romaniei. Zamfir a depus un proiect de lege prin care membrii Consiliului de administrație al BNR și personalul acesteia sa raspunda penal sau civil, daca nu iși exercita corect atribuțiile de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea potrivit careia elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75%, informeaza Mediafax . „Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat…

- Peste 100 de posturi ocupate vor fi eliminate din schema de personal a Primariei Sectorului 3, a anuntat, joi, edilul Robert Negoita. Acesta a precizat totodata ca de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) vor pleca alte cateva zeci, „pana intr-o suta”, de angajati.

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege a internshipului, iar printre noutatile relevante, se va stabili un nivel minim al indemnizatiei pentru interni, se vor stabili noi obligatii ale angajatorilor care au programe de internship si se va acorda si o prima de la stat pentru internii care devin…

- In sedinta Senatului din data de 7 martie, senatorul Liviu Marian Pop a sustinut o declaratie politica cu titlul “Invatamantul – proiectul public nr. 1 al Guvernarii PSD-ALDE!”, pe care o redam integral mai jos: Stimate colege, stimati colegi, Anul 2018 are drept prioritati educatia, sanatatea si infrastructura,…

- Senatorul PSD Liviu Pop a initiat un proiect pentru introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, motivand ca acest lucru i-ar stimula sa fie mai competitive și ar ajuta si pe cei defavorizati. Liviu Pop, fost ministru al Educației, a inițiat acest proiect legislative, prin care propune…

- Pe scena politica se prefigureaza o alianța de conjuctura intre PSD și PNL, obiectul care aduce impreuna cele doua partide fiind Legea achizițiilor publice. Dupa ce liderii PSD au promis o astfel de lege, acum primarul liberal al municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat ca este necesar ca Legea…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- Excedentul din ianuarie 2018 a scazut cu peste un miliard de lei fata de luna ianuarie 2017. "Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca, prin majorarea salariilor medicilor si profesorilor de la 1 martie, invatamantul si sanatatea devin cu adevarat prioritati nationale, pentru prima data dupa 1989.Citeste si: ALERTA - Nu scapam de GER. Meteorologii au emis COD PORTOCALIU si COD…

- Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor „este o decizie care vine cu niste costuri"."Pentru a face aceste cresteri salariale promise atat de pompos in campania electorala, cresteri salariale care aduc salariul medicilor la nivelul la care ar fi trebuit sa fie in 2022, a fost…

- Consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) condamna campaniile de discreditare a sistemului medical. Dupa cum informeaza Tribuna, in cadrul unei conferințe de presa, Dinari Cojocaru a declarat ca asistam zi de zi la un asalt media asupra lumii medicale. „Presa se…

- Angajații cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) ar putea beneficia in 2018 de decontarea vacanțelor in locul voucherelor, potrivit unui proiect legislativ votat miercuri de senatori. Pentru a se putea aplica, acesta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi seara ca dupa majorarile salariale de la 1 martie spera sa nu mai auda de bani dati de pacienti personalului medical, cresterea salariilor fiind un pas “important” spre rezolvarea lucrurilor, informeaza AGERPRES . “Eu sper ca odata cu majorarea salariala…

- Senatorul USR Mihai Gotiu acuza faptul ca Legea Manualului Scolar, initiata de ministerul Educatiei atunci cand acesta era condus de senatorul Liviu Pop, merge in "super-viteza" in parcurs legislativ la Senat. Comisia de invatamant din Senat, care este prima camera sesizata pe acest proiect, a organizat…

- Majorarea incasarilor in bugetul public național din impozitul pe venit perceput din salarii, cu aproape 14 procente fața de anul 2016, se raporteaza direct creșterii salariilor, cu circa 11 procente.

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Procedura de capitalizare a Postei Romane s-a declansat, joi, 8 februarie, prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei. Vorbim despre un moment unic in istoria Poștei Romane. Este prima capitalizare pe care…

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Majorarea salariilor pentru personalul din familia ocupationala Justitie in anul 2018 se va face prin majorarea cu 25%, incepand cu luna ianuarie 2018, a salariului de baza / indemnizatiei de incadrare avute in luna decembrie 2017, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii. "Ca urmare a discutiilor…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens. "O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar,…

- Indemnizații mai mari cu 800 de lei, de la 1 ianuarie, pentru parlamentari. Aleșii spun ca nu și-au verificat cardurile de salariu și ca nu ii intereseaza foarte mult cați bani iau in plus, prin legea salarizarii unice. Interesant este faptul ca aleșii au beneficiat de o creștere mare a salariului brut,…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat joi ca nu a venit sef la Comisia pentru invatamant, ca nu este o forma de compensare, ci ca a fost ales in aceasta functie in urma unui vot secret. "Nu am venit, am fost ales in sedinta de grup de ieri, au votat colegele, multumesc pentru…

- Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, a crescut de la 3.740 lei/an la 4.413 lei. Indicatorul are o implicatie deosebita intrucat finantarea de baza a unei unitati de invatamant preuniversitar rezulta…

- Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este cauzata de schimbarea mecanismului de plata. Daca pana acum primariile plateau salariile cadrelor didactice, de anul acesta, banii vor veni din bugetul Ministerului Educatiei, prin inspectoratele scolare.…

- Profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile. Daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile incepand din 5 si pana in 10 ale lunii, incepand din 2018 isi vor primi leafa in data de 14. Profesorii reclama ca au fost instiintati doar in 5 ianuarie de aceasta…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Constantin Mitrescu susține ca și FNME va recurge la proteste, daca administrația CEO nu va majora salariile minerilor și energeticienilor. Liderul Federației Naționale Mine Energie a reacționat, dupa ce, saptamana trecuta, liderii Federației Univers au dat un comunicat de presa in care…