- In noua sesiune parlamentara s-au facut schimbari in cadrul comisiilor senatoriale permanente si de specialitate, astfel ca fostul ministru al Educatiei, senatorul Liviu Pop, a inlocuit-o pe Ecaterina Andronescu la conducerea Comisiei de invatamant.

- Grefierii sunt extrem de nemultumiti deoarece vor avea de suferit cei cu vechime mai mare de 15 ani. Potrivit noilor modificari fiscale, le vor scadea cu pana la 500 de lei, in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. De asemenea, grefierii atrag atentia asupra volumului…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, joi, ca da un ultimatum Guvernului pentru a gasi solutii problemelor din sistem. Printre acestea se numara si lipsa pazei in scoli, Simion Hancescu precizand ca "orice drogat poate intra intr-o scoala si omori un elev", potrivit MEDIAFAX.Reprezentantii…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, iși primește recompensa, dupa ce a fost mazilit din Guvern, in locul sau fiind numita Sorina Pintea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a anunțat ca Florian Bodog va prelua Comisia de Sanatate din Senat, inlocuindu-l pe Ion Rotaru.…

- Contestatarii lui Dragnea, inlaturați din funcții: Nicolae Badalau pierde postul din conducerea Senatului, el urmand sa fie inlocuit cu Adrian Țuțuianu. Nu este prima victima a luptei din interiorul PSD, dupa criza declanșata de fostul premier Mihai Tudose. Și Ecaterina Andronescu a pierdut șefia comisiei…

- Dupa ce Val Valcu a spus ”ca-n cazul Radulescu, bine a facut Dragnea, s-a ocupat de imaginea partidului”, Ecaterina Andronescu a raspuns ironic: ”Poate și-n cazul asta e același lucru”. ”Ceea ce aș mai putea eu sa spun: eu cred ca ar trebui sa existe niște criterii, daca vrem sa facem performanța,…

- Daca va uitați pe site-ul Senatului, o sa observați ca Liviu Pop nu a intrat din decembrie 2016 in Parlament, ci din 20 februarie 2017. Orice alt senator a intrat in Parlament, in actualul mandat, in 21 decembrie 2016. Inițial, Liviu Pop nu intrase in Senat, in urma alegerilor parlamentare…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Fostul ministru al educatiei in guvernul Tudose, Liviu Pop, sustine ca in prezent in sistemul de invatamant figureaza 70.000 de elevi care sunt "inscrisi in fals". Ministrul nu a detaliat ce inseamna acest lucru, dar a precizat ca la inceputul mandatului sau erau 100.000 de elevi "inscrisi in fals"…

- Conform unei situații realizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj, in județ exista numeroase unitați de invațamant cu condiții de Ev Mediu, scrie Ziua de Cluj. Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, anunța ca in Romania mai sunt 2.418 școli cu latrine in curți. Dintre acestea, 23 in județul…

- • Motivul pentru care a semnat scrisoarea deschisa Fostul senator de Gorj, Mihnea Costoiu, se numara printre cei 45 de rectori din Romania, care au semnat, in weekend, o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei. „Cred ca…

- Cu sabia schimbarii Guvernului deasupra capului, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anunțat ca 2.418 unitati scolare au inca toaletele in curte, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Desi, la nivel declarativ, preponderent in campanii electorale, educatia este mentionata ca fiind prioritara, din pacate, realitatea confirma faptul ca politicienii ne vor pe noi si pe ai nostri copii nistehellip; prosti. Fost lider sindical, actualul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a demonstrat cu…

- Viorica Dancila si Liviu Dragnea Comitetul National al PSD se va reuni, luni, ora 16.00, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca joi va fi data Hotararea de Guvern care va reglementa toate sporurile in sistemul de invatamant preuniversitar. Precizarea a venit in contextul &ici...

- Vesti imense pentru toti profesorii. Chiar daca nu mai este sigur ca va fi ministru in cabinetul Vioricai Dancila, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a oferit bomba serii. In direct la Romania TV, Pop i-a anuntat pe profesori ca vor primi vouchere de vacanta pentru 2018 chiar de Ziua Indragostitilor.Citește…

- Cursurile in mai multe scoli din localitati aflate in judetele in care este vreme rea au fost suspendate, a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop, joi, la videoconferinta cu prefectii, organizata la sediul MAI, la care a participat si premierul interimar, ...

- Cursurile din mai multe unitati scolare din judetele afectate de vremea rea au fost suspendate joi, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, la videoconferinta organizata la MAI, la care a participat si premierul interimar Mihai Fifor. Conform datelor furnizate de Pop, au fost supendate cursurile…

- In timp ce ministrul Educatiei, Liviu Pop, dadea asigurari ca toți profesorii au primit salariile de vineri, in 32 de școli din Gorj banii nu ajunsesera. Statele de plata s-au blocat la Inspectoratul Scolar Gorj din cauza sporului pentru conditii vatamatoare solicitat, in continuare, de profesori.…

- Guvernul Dancila. Dupa demisia lui MIhai Tudose, se vor operra mai multe modificari in Guvern, miniștrii care l-au susținut pe fostul premier urmand sa nu se mai regaseasca in noul Cabinet condus de Viorica Dancila, in cazul in care președintele va acceptat propunerea PSD-ALDE pentru șefia Executivului.…

- Intorși in bancile școlilor, luni, 15 ianuarie 2018, dupa trei saptamani de vacanța, elevii sunt nevoiți sa se conformeze unor noi reguli, conform noului regulament-cadru, aprobat de catre ministrul Educației, Liviu Pop. Potrivit acestuia, elevii nu mai au voie cu telefoanele la ei in timpul cursurilor,…

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- Școala Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” din Alexandria a fost decorata, alaturi de alte 5 instituții de invațamant din țara, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul ”Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer, cu prilejul a 150 de ani de la inființare. Decorațiile au fost oferite la propunerea…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Decizia ministrulului Educatiei de a schimba regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si de a anunta acest lucru pe o retea de socializare a stârnit un val de critici.

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Elevul de serviciu pe scoala, activitate cunoscuta de toti dintre noi, ziua in care unul sau doi elevi, prin rotatie, nu efectueaza cursurile scolare ci se ocupa de supravegherea intrarii in unitatea de invatamant va disparea. Anuntul a fost facut de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop.Acesta a anuntat…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Din seria ”unde dai și unde crapa”, modificarile aduse Legii Educației schimba ziua de leafa pentru toți cei care lucreaza in invațamant. Incepand cu luna ianuarie 2018, personalul din Educație va primi salariul pe 14 a fiecarei luni, cu pana la 10 zile mai tarziu decat pana acum. Motivul sta intr-un…

- Este 2018, ceea ce inseamna ca a venit timpul ca deciziile controversate luate anul trecut de ministrul Educatiei, Liviu Pop, in ceea ce priveste invatamantul romanesc sa fie puse in aplicare. Asadar, luna viitoare, pentru prima data in istoria educatiei romanesti, elevii claselor a XII a vor sustine…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Republica Portughez c în zilele de 24 i 25 decembrie 2017 este anunat o grev general a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritile portugheze recomand pasagerilor care au...

- Presedintele Klaus Iohannis cere Camerei Deputatilor sa reexamineze modificarile aduse legii educatiei. Motivul, potrivit comunicatului administratiei prezidentiale, îl reprezinta faptul ca una dintre modificari, cea referitoare la instituirea unui nou tip de unitați

- Știri Arad. Ministrul Educației, Liviu Pop, a fost prezent vineri la Arad, unde a avut intalniri cu mai mulți conducatori de instituții de invațamant, cadre didactice și studenți. Intalnirile au avut...

- Astazi, la Valenii de Munte, a fost inaugurata cea mai moderna gradinita din localitate, inviestitie derulata cu sprijinul Consiliului Judetean Prahova. La deschiderea centrului educational a fost prezent si ministrul Educatiei, Liviu Pop, dar si autoritati locale si judetene. Presedintele CJ Prahova,…

- Facțiunile seculare și islamiste palestiniene au chemat miercuri la greva generala și la intruniri la orele pranzului pentru a protesta fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit unei declarații comune, citata de…

- Ploieștiul, unul dintre cele mai importante orașe ale țarii, a ramas fara transport in comun. Niciun autobuz sau troleibuz nu a circulat azi, pentru ca angajații societații de transport in comun au intrerupt lucrul. Motivul: datoriile acumulate de societate le-ar putea bloca salariile.

- Astazi, premierul Mihai Tudose a spus ca nu va fi nicio remaniere in Guvern. Marius Pieleanu a comentat subiectul, spune ca in primavara anului viitor cel mai probabil va exista o remaniere a Guvernului, dar a precizat și ministerele vizate. ”Eu va propun sa-l credem pe Tudose. Mai avem cateva…

- Elevii vor avea un singur manual pentru fiecare materie in parte, iar pentru realizarea manualelor se va organiza un concurs al autorilor – a declarat astazi, la Galati, ministrul Educatiei, Liviu Pop. El a anuntat ca, pentru a se evita pe viitor intarzierea cu care ajung manualele in scoli, s-a luat…

- Fostele cladiri de scoli, inchise din diferite motive si care stau nefolosite de zeci de ani, vor fi date in administrarea administratiilor publice locale, a declarat, vineri, la Galati, ministrul Educatiei, Liviu Pop. El a precizat ca aceste cladiri vor putea fi folosite de autoritatile locale ca sedii…

- Fostele cladiri de școli, inchise din diferite motive și care stau nefolosite de zeci de ani, vor fi date in administrarea administrațiilor publice locale, a declarat, vineri, la Galați, ministrul Educației, Liviu Pop. El a precizat ca aceste cladiri vor putea fi folosite de autoritațile…

- O statistica alarmanta a fost facuta publica de catre ministrul Educației, Liviu Pop, sambata, la Iași. Potrivit ministrului, in ultimii 10 ani au finalizat liceul 1,9 milioane de copii și aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat.Citeste si: Se modifica REGULILE la programul…

- Sindicalisii din cele doua fabrici pe care Michelin le detine in Zalau – Romsteel Cord si Silvania – strang semnaturi pentru declansarea grevei generale in economia nationala. Demersul lor se inscrie intr-o actiune pe are CNSLR Fratia o deruleaza la nivel national si care vizeaza sectorul chimie-petrochimie.…

- Liviu Pop, ministrul Educatiei, a declarat ca exista o discutie despre introducerea unei noi sesiuni de Bacalaureat. Acesta considera ca ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie”.

- Liviu Pop sustine ca isi acorda nota 7 "sau chiar mai putin" pentru activitatea de ministru, precizand ca acorda si sistemului de educatie aceeasi nota, din cauza ca se confrunta cu mai multe probleme, informeaza Romania TV.Imi dau nota 7, poate chiar mai putin. Nu ar fi normal sa imi dau o nota mai…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca vineri, 10 noiembrie, mai multe organizatii sindicale vor organiza o greva nationala generala, cu durata de 24 de ore, pentru a protesta impotriva masurilor economice si sociale…

- Pus sa noteze invatamantul romanesc, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca acesta merita un 7. Potrivit lui Pop, principalul punct slab al invatamantului din Romania e viteza cu care se schimba ministrii Educatiei. "Calificativul pe care l-as da invatamantului romanesc e undeva in jur de 7.…

- Aproximativ 96% dintre salariații din Sanatate sunt impotriva transferului contribuțiilor angajatorului in salariul de baza al angajatului, iar 85% dintre ei considera necesara declanșarea grevei generala, potrivit concluziilor unei consultari publice a salariaților din sanatate, comandata de Federația…

- Federația Sanitas, afiliata la CNSLR Frația, l-a informat pe premierul Mihai Tudose ca nu participa la strangerea de semnaturi pentru greva generala. Motivul invocat de Sanitas este acela ca pe 26 octombrie a suspendat masurile de protest pe pe...

- Sindicalistii de la CNSLR Fratia se pregatesc, alaturi de colegii din tara, de greva generala. Pentru a putea declansa actiunea de protest, ieri s-a intrunit in regim de urgenta Consiliul Judetean Extraordinar al Uniunii Judetene CNSLR Fratia Suceava, care a emis hotararea de strangere de ...