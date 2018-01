Stiri pe aceeasi tema

- “Raportul sintetic” la sase luni de mandat, pe care l-a prezentat pe final de saptamana Liviu Pop, are 21 de pagini. Incepand cu extinderea educatiei antreprenoriale si continuand cu aspecte ce tin de stimularea invatamantului profesional dual, cu dezvoltarea sistemului de educatie timpurie, dar si…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a prezentat pe contul de Facebook un raport de 22 de pagini cu bilanțul de activitate dupa șase luni de mandat. Printre realizarile despre care amintește ministrul social-democrat se numara extinderea educatiei antreprenoriale, dezvoltarea invatamantului dual, modificarea…

- CHIȘINAUm 4 ian — Sputnik. Joi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat ca a respins repetat legea privind securitatea informaționala și a sesizat Curtea Constituționala pentru a examina constituționalitatea prevederilor documentului. ”Consider ca ea (legea —…

- Primaria comunei Saschiz a lansat oficial, vineri, proiectul de restaurare a Cetatii de Refugiu din secolul al XIV-lea, in valoare totala de aproape 8,5 milioane de lei, prin care se doreste redarea circuitului turistic a acestui edificiu, cunoscut si ca Cetatea Taraneasca, un monument istoric amplasat…

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…

- Pentru ca totul sa fie legal, internshipul va trebui sa aiba la baza un contract special, incheiat inainte ca internul sa inceapa activitatea, potrivit avocatnet.ro. Exista prevazute si sanctiuni in cazul in care un astfel de contract nu va fi incheiat, mai exact amenzi de pana la 20.000 de lei pentru…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a reluat, marti, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, lucrarile desfasurandu-se in paralel cu sedinta de plen reunit.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat va fi de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut (PIB). Initiatorul legii, deputatul PSD Mircea Draghici, motiveaza, in expunerea…

- Editura Didactica și Pedagogica va edita toate manualele. Proiectul de lege a trecut de Senat, fara dezbatare, luni, 18 decembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop a anuntat, pe 23 august, in ședința de Guvern, ca va veni cu un proiect de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica sa preia integral…

- Conform actului normativ, proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in vederea evaluarii calitatii stiintifice. Evaluarea manualelor se organizeaza prin Centrul National de Evaluare si Examinare…

- Manualul școlar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementeaza regimul manualului școlar de baza in invațamantul preuniversitar și care a fost adoptat de Guvern in ședința de astazi. Conform actului normativ, proiectele de manuale școlare sunt realizate de catre autori/coautori…

- Proiectele de manuale școlare se realizeaza de catre autori/coautori și se depun in forma de manuscris la Ministerul Educației Naționale in vederea evaluarii calitații științifice, se arata in proiectul de lege pe care Guvernul vrea sa-l aprobe in ședința de joi. Ministerul Educației Naționale organizeaza…

- Guvernul se va reuni joi in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi aflandu-se proiectul legii manualului scolar. Executivul urmeaza sa discute si o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Un alt proiect…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis AGERPRES. Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii și teatrului…

- Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a decis, luni, convocarea unei sesiuni de vot final, la ora 17.15 , imediat dupa sedinta solemna in care va fi omagiat Regele Mihai, pentru a supune la vot statutul magistratilor si modifcarea legii Agentiei Nationale de Integritate. Sesiunea…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma ca invațamantul va primi in 2018 cel mai mare buget din ultimii zece ani. "Proiectul de buget pe anul 2018 este finalizat! Avem la educație cel mai mare buget din ultimii 10 ani", a scris Pop pe Facebook. Potrivit acestuia, viitorul…

- Federația Romana de Gimnastica a lansat un program național de selecție pentru copii “Hai cu noi in țara campionilor”, 2018 – 2022, care are ca scop atragerea catre gimnastica a unui numar cat mai mare de tineri, descoperirea și creșterea de noi talente, pentru asigurarea unor generații viitoare valoroase…

- Senatorul USR Adrian Wiener și deputata Oana Bizgan au inițiat un proiect de lege care prevede indexarea anuala cu rata inflatiei a Indicatorului Social de Referinta, in funcție de care se calculeaza ajutoarele sociale, precum indemnizația de șomaj sau alocația de stat pentru copii. Indicatorul…

- Duminica seara a avut loc in direct pe TVR 1, deschiderea Anului Centenar la Teatrul National Bucuresti. Ministrul Culturii, Lucian Romascanu a tinut o cuvantare, in deschidere. Totul suna bine pana cand am auzit din gura dumnealui, dupa bla, bla-ul de rigoare, cuvintele "este niste absente"... muta,…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, care prevede o serie de modificari legislative privind creșterea valabilitații pașaportului simplu…

- Anul viitor, invațamantul va beneficia de cel mai mare buget din ultimii zece ani. Anunțul a fost facut public de ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, ieri, intr-o conferința de presa care a avut loc la Iași. Potrivit agerpres.ro, la finalul saptamanii trecute, ministrul Pop a luat parte la intrunirea…

- Gigel Paraschiv a spus duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, la finalul Consiliului National al Rectorilor, ca Ministerul Educatiei va prezenta cifra de scolarizare cu sase luni inainte de organizarea admiterii si ca institutia care se ocupa de fundamentarea acestei cifre este Consiliul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca "statul paralel" înseamna "acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si încearca sa afle informatii despre alti oameni din institutie". El mai spune ca rezista, oricât ar încerca acesti…

- In timpul unei vizite la o școala nou construita, Ministrul Educației, Liviu Pop, a primit o icoana de la directorul scolii si in semn de multumire a spus ca o va pastra in biroul sau. Dupa care a spus ca se gandește ca si Dumnezeu a facut lumea in sase zile si dupa aia s-a odihnit. Insa, noi avem timp…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, astazi, la Iasi, ca manualele de clasa a V a vor in scoli incepand de luni dimineata. In plus, editurile care nu au facut livrarile vor fi sanctionate cu 0,5 din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, informeaza Agerpres.ro. In 17 noiembrie…

- Puterea acuzata ca vrea sa blocheze legea de achizitie a rachetelor Patriot USR si PNL au sustinut marti ca PSD si ALDE incearca sa blocheze in Parlament achizitia rachetelor Patriot, dupa ce membrii partidelor de la putere au lipsit de la sedinta Comisiei de aparare din Senat, pe a carei ordine de…

- Contractul de finantare pentru formarea a 55.000 de cadre didactice din ciclul primar si cel gimnazial, a carui valoare se ridica la 42 de milioane de euro, a fost semnat, marti, de Ministerul Educatiei Nationale si cel al Fondurilor Europene. „La tara exista o vorba: orice lucru inceput…

- ”Nu stiu cine ma propune pe lista de remanieri sau pe anumite liste. Nu m-am nascut ministru si nu sunt pe persoana fizica in Guvernul Romaniei. De aceea nu am tinut niciodata la aceasta functie. Tin insa foarte mult la programul de guvernare. Am contribuit la acest program de guvernare pe zona de…

- "Este o discutie de a introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja stim. Am vazut in ultimii zece ani de zile cati absolventi s-au prezentat in august si cati au luat examenul de bacalaureat. Si anul acesta am avut un numar mare…

- Deputatul PSD Cristina Dumitrache militeaza ca Legea 216 2017 privind vaccinarea persoanelor din Romania sa reglementeze cadrul legal pentru activitatea de vaccinare, dar nu si pentru obligativitatea sa ori transformarea intr un instrument de abuz impotriva parintilor. In cadrul unei intalniri de presa,…

- Astfel, CCR a dezbatut, joi, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, obiectie formulata de un numar de 50 de deputati…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie transmit ca resping ferm toate propunerile legislative depuse la Camera Deputaților pentru modificarea și completarea legilor justiției. Intr-un comunicat remis Vocea.biz , DNA precizeaza ca procurorii anticorupție apreciaza ca, fața de modul de realizare…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, ieri, la Corbii Mari, județul Dambovița, ca nota pe care o da invațamantului romanesc este 7, iar principalul punct slab al acestuia este viteza cu care se schimba miniștrii Educației, potrivit Agerpres. ”Calificativul pe care l-aș da invațamantului romanesc…

- In acord cu dinamica transformarilor și noilor provocari impuse de evoluția rapida a tehnologiei, Romania a ales calea inovației, a declarat ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, la Conferința Generala a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), care se desfașoara…

- "Liberarea inseamna sa il scoti din penitenciar. Daca ala e deja eliberat, de unde sa il mai scoti? El e acasa. Nu poti sa ii dai zile libere, daca el a iesit deja din penitenciar. Exista o alta ipoteza, acei mii de fosti detinuti, multe mii de fosti detinuti ale caror cauze aflate la CEDO au fost…

- Primul organ judiciar la care victima unei infracțiuni se prezinta are obligația de a-i oferi informații despre dreptul de a apela la un mediator, precum și informații privind autoritatea judiciara la care se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa, daca victima ințelege sa depuna o plangere…

- In scolile romanesti, sanatatea copiilor ar trebui sa fie pe primul plan. Realitatea e insa cu totul alta. Orele de nutritie nu exista. Sau. nu se fac. Cantine nu sunt decat foarte rar. Iar programul cornul si laptele pune pe bancile elevilor produse deseori nerecomandate de nutritionisti.

- Ministrul Muncii a negat ca s-a intamplat un astfel de episod. "Nu am o problema cu deputatul PNL care se baga in seama pentru ca a observat ca presa il preia cand minte ceva despre mine, dar jurnaliștii verifica stirea? Cum ar putea sa se retraga specialiștii dintr-o comisie care a facut…

- Proiectul Legii manualului scolar va fi inaintat catre Parlamentul Romaniei in cel mult o luna, a declarat vineri, la Oradea, ministrul Educatiei, Liviu Pop, la debutul primei dezbateri regionale privind proiectul acestei legi. "Optimist, in maxim o luna putem sa avem proiectul Legii manualului…

- Premierul Mihai Tudose, presedintele Camerei, Liviu Dragnea, ministrul Educatiei, Liviu Pop, si vicepremierul Marcel Ciolacu sunt coautori ai unui proiect de lege prin care plata drepturilor salariale castigate in instanta de catre personalul din invatamant este esalonata pe urmatorii 5 ani.…

- Uniunea Editorilor din Romania (UER) ii solicita premierului Mihai Tudose sa organizeze o dezbatere reala despre proiectul de lege a manualului scolar, inainte de a introduce pe ordinea de zi a sedintelor de Guvern acest subiect. Editorii sustin ca ”proiectul de lege pus in dezbatere publica de catre…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pregateste o lege a manualului, a anuntat, luni seara, la Antena 3, premierul Mihai Tudose. El a spus ca acest act normativ, care va fi prezentat in guvern saptamana viitoare, va trebui sa prevada clar ca de tiparirea manualelor se va ocupa doar Editura Didactica,…