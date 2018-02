Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție a Codruței Kovesi în scandalul cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Procurorul șef al DNA a declarat, la o zi dupa ce DNA a anunțat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca a cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 miniștri din dosarul

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil". "O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- DNA a anuntat ca nu mai putin de sapte fosti ministri ai Comunicatiilor sau Educatiei au scapat de acuzatiile aduse de procurori in dosarul Microsoft. Totul ca urmare a faptului ca a intervenit prescrierea. Printre ei si Dan Nica, Ecaterina Andronescu si Mihai Tanasescu. Procurorul de caz a fost Mihaiela…

- "Mi-e foarte greu ca m-ati pus sa vorbesc despre perioada aceea pe care as vrea sa o uit, realmente. Si as vrea sa o uit pentru ca eram penal si nu stiam de ce, ca eu n-am luat un creion de la cineva vreodata in viata mea. Nu va spun prin ce a trecut familia mea care trebuia sa fie parte din toata…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat joi ca nu a venit sef la Comisia pentru invatamant, ca nu este o forma de compensare, ci ca a fost ales in aceasta functie in urma unui vot secret. "Nu am venit, am fost ales in sedinta de grup de ieri, au votat colegele, multumesc pentru…

- Plenul Senatului a votat in prima sedinta a sesiunii noua componenta a comisiilor permanente de specialitate. Cinci dintre acestea și-au schimbat președintele: Invatamant, Buget, Aparare, Cercetarea abuzurilor si Comisia economica.

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, iși primește recompensa, dupa ce a fost mazilit din Guvern, in locul sau fiind numita Sorina Pintea.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a anunțat ca Florian Bodog va prelua Comisia de Sanatate din Senat, inlocuindu-l pe Ion Rotaru.…

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- Evoluția ultimelor evenimente in cadrul PSD da frau liber la pronosticuri. Unii zic ca Dragnea va matura de acum tot ce sta in cale, alții prevad inceputul sfarșitului. Sincer, daca infractorul asta nu ar fi președintele partidului de guvernamant, m-ar durea in cot de ceea ce se intampla. Cum insa deciziile…

- Relațiile dintre Ecaterina Andronescu și Liviu Dragnea au intrat in era glaciara. Totul a pornit in Comitetul Executiv in care Liviu Dragnea il dorea executat pe Mihai Tudose. Atunci, Ecaterina Andronescu a luat cuvantul și le-a transmis celor doi lideri PSD sa plece acasa, daca nu reușesc…

- Dupa ce Val Valcu a spus ”ca-n cazul Radulescu, bine a facut Dragnea, s-a ocupat de imaginea partidului”, Ecaterina Andronescu a raspuns ironic: ”Poate și-n cazul asta e același lucru”. ”Ceea ce aș mai putea eu sa spun: eu cred ca ar trebui sa existe niște criterii, daca vrem sa facem performanța,…

- Daca va uitați pe site-ul Senatului, o sa observați ca Liviu Pop nu a intrat din decembrie 2016 in Parlament, ci din 20 februarie 2017. Orice alt senator a intrat in Parlament, in actualul mandat, in 21 decembrie 2016. Inițial, Liviu Pop nu intrase in Senat, in urma alegerilor parlamentare…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Mircea Badea a vorbit, joi, in pasa emisiunii „Sinteza zilei”, cu „In gura presei”, despre modul eronat in care anumiți oameni sunt denumiți „penali”. „Ce s-a intamplat azi cu doamna Ecaterina Andronescu, un fapt pozitiv, in aparența: a fost scoasa de sub urmarire penala, in dosarul Microsoft,…

- Procurorul care instrumenteaza ultimul dosar al lui Liviu Dragnea continua asaltul la Comisia speciala condusa de Florin Iordache, care incepe astazi dezbaterile pe modificarea Legilor Justitiei. Alexandra Lancranjan revine pe pagina ei de Facebook cu noi exemple prin care desfiinteaza modificarile…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a declarat duminica, într-o conferința de presa la Iași, ca "statul paralel" este format din "acei oameni care cheama la audieri anumiți angajați ai ministerului și încearca sa afle de la

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca "statul paralel" înseamna "acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si încearca sa afle informatii despre alti oameni din institutie". El mai spune ca rezista, oricât ar încerca acesti…

- "Concluziile, retinem, in mod evident, o situatie de regres fata de raportul din ianuarie 2017 si aceasta, in principal, din cauza propunerilor privind legile justitiei care au avut un impact negativ si care au starnit ingrijorarea. Cred ca era usor de anticipat aceasta situatie. Se recomanda in…

- Președintele Comisiei pentru invațamant din Senat, Ecaterina Andronescu, considera ca programa școlara este prea aglomerata, mai ales la clasele mici, cand copiii au o limita in ceea ce privește oboseala.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

