- Ministerul german al Transporturilor a anuntat luni ca aproximativ 100.000 de vehicule marca Opel urmeaza sa fie rechemate la service, la scurt timp dupa descoperirea unui nou dispozitiv de manipulare a emisiilor poluante ale automobilelor echipate cu motoare diesel, transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat sambata, la iesirea de la urne, ca a votat "pentru familie, pentru familia traditionala". "Pentru familie, familia traditionala, familia in care ne-am nascut fiecare dintre noi si in care fiecare copil are dreptul la o mama, chiar daca…

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat joi seara, la Antena 3, ca postarea sa de pe Facebook in care America, Germania, Olanda si Austria apar infatisate ca gandaci care invadeazi Romania nu ii apartine, ci a fost preluata de pe un site pe care il urmareste. In acest comtext, Pop s-a declarat “prooccidental”…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a publicat o imagine pe pagina de Facebook in care, in dreptul statelor America, Olanda, Austria, Germania apar niște gandaci. Aflat prin legatura telefonica la Digi24, prezentatoarea de știri i-a cerut explicații politicianului. ”Imaginea postata nu reprezinta gandaci…

- Senatorul PSD Liviu Pop a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, dupa ce a postat o imagine pe o retea de socializare, in care a comparat SUA, Olanda, Germania si Austria cu gandaci care care invadeaza Romania, ca a distribuit fotografia pentru ca i s-a parut ”foarte, foarte interesanta”.

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, marti, ca sapte romani au fost raniti intr-un accident produs pe 22 iulie in regiunea Cloppenburg din Germania, acestia fiind internati la unitati medicale din zona, starea lor de sanatate fiind stabila. “Cetatenii romani sunt ...

- Mesut Ozil, unul dintre cei mai buni fotbaliști germani din ultimii ani, a anunțat duminica, pe Twitter, ca se retrage din naționala Germaniei din cauza criticilor primite dupa ce s-a fotografiat alaturi de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, inaintea Mondialului din Rusia, impreuna cu colegul…