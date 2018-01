Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramanerea sa in noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, insa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este in Guvern „pe persoana fizica”, ci a fost…

- Ministrul Educatiei a declarat ca nu stie daca va ramane pe aceasta functie deoarece pana la acest moment nu i s-a propus nimic in acest sens. "CEx va decide, nu sunt pe persoana fizicva. Am venit politic, voi pleca politic. Important este ca programul de guvernare sa continue pe zona de educatie.…

- Cursurile in mai multe scoli din localitati aflate in judetele in care este vreme rea au fost suspendate, a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop, joi, la videoconferinta cu prefectii, organizata la sediul MAI.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, se afla pe lista miniștrilor din Guvern Tudose care nu s-ar mai regasi și in Cabinetul Dancila. Acesta ar putea fi inlocuit cu Ecaterina Andronescu, potrivit unor surse din partid.Pop a comentat joi dimineața informația cu privire la o posibila schimbare a sa…

- La 1 februarie am putea avea un guvern nou, funcțional. Se poarta deja negocieri pentru formarea noului Guvern, care va avea in componența și nume din Executivul Tudose. ALDE isi va pastra portofliile, iar cativa ministri controversati vor pleca din Guvern. De asemenea, se va face loc unor…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, luni, la Targu Mureș, intr-o conferința de presa, ca este nevoie de un numar mai mare de medici militari și vizeaza, fața de anul trecut, dublarea numarului de locuri pentru medicina militara la universitațile din Targu Mureș și București. „Principalul motiv…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, marti dimineata, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu Manda a raspuns:…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus intr-o conferinta sustinuta vineri la Bistrita ca programul „Masa calda in scoli”, inceput anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000 de copii si va inlocui programul „Cornul si laptele”. „Noi ne-am angajat prin programul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a fost informat de directorii de școli cu privire la faptul ca statele de salarii au fost modificate la Inspectoratul Școlar Gorj, fara acordul lor. Potrivit unor surse, Pop ar fi promis ca trimite din nou Corpul de Co...

- Elevii trebuie sa predea telefoanele mobile la intrarea in clase, le este interzis sa mai faca serviciul pe scoala si vor primi nota unu pe loc daca vor fi prinsi in timp ce copiaza la teste. Sunt doar cateva dintre schimbarile pe care ministrul Educatiei, Liviu Pop, le impune odata cu modificarea regulamentului…

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- Editura Didactica și Pedagogica va edita toate manualele. Proiectul de lege a trecut de Senat, fara dezbatare, luni, 18 decembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop a anuntat, pe 23 august, in ședința de Guvern, ca va veni cu un proiect de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica sa preia integral…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- „Amendamentul propus de AMR face referire la alocarea unei cote de aproape 70% din impozitul pe venit pentru autoritatile locale, astfel incat scaderea ponderii impozitului pe venit de la 16%, la 10%, sa fie acoperita din cresterea procentului care ramane bugetelor locale”, a declarat Ilie Bojan, presedintele…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, critica actuala programa scolara, afrimand ca ”supraincarca elevul” si nici nu il ”invata suficient de clar”. Totodata, Pop afirma ca sunt manuale in care copiii sunt invatati ca Romania urmeaza sa intre in Uniunea Europeana, ”dar noi suntem intrati de vreo 10 ani”. Prezent…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anunțat ca saptamana viitoare Guvernul va aloca, printr-o Hotarare, banii obtinuti de cadrele didactice prin sentinte judecatoresti. Pop a precizat ca, in unele judete, profesorii vor primi banii integral, iar in altele in proportie de 90 la...

- Dupa ce Calin Popescu-Tariceanu a spus ca, in opinia sa, nu sunt necesare in acest moment mitinguri de sustinere, asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare, liderul PSD, Liviu Dragnea, primește o lovitura neașteptata din interiorul partidului.Vicepreședintele…

- Premierul Mihai Tudose ar putea avea soarta lui Sorin Grindeanu, fostul prim-ministru al Romaniei, daca partidul va decide asta, a precizat, luni, deputatul PSD Rovana Plumb. Declaratiile sale sunt secundate de cele ale lui Catalin Radulescu, deputatul spunand ca daca lui Tudose nu-i convine ceva sa…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat ca 102.011 elevi nu s-au mai regasit in acest an scolar, luand in considerare datele de anul trecut. Oficialul a mai spus ca prin politicile publice promovate de MEN, procentul elevilor care nu mai continua scoala trebuie redus la 1,5% in urmatorii trei ani,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat, vineri, la ceremoniile organizate de Ziua Nationala la Alba Iulia, le-a transmis „La multi ani tuturor romanilor educati”. El a mai spus ca e mandru ca este roman, „chiar daca unii care au uitat de aceasta tara incearca sa ne spuna ca nu mai avem o Romanie puternica”.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat ca unitațile de invațamant care sunt nefolosite de foarte mulți ani vor fi cedate autoritaților locale care le vor putea folosi ca sedii pentru camine de batrani, centre comunitare sau centre de educare permanenta, potrivit news.ro . “Sunt aproximativ 33.000…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, ii asigura pe absolvenții de studii superioare ca nu sunt “legați de glie”. Pop a explicat, vineri, la Galați, ca nu intentioneaza sa-i oblige pe absolventii de facultate care au beneficiat de subventionarea locurilor de la buget sa ramana in tara. Ministrul a spus ca…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop a gasit varianta pentru ca cei mai buni studenti pe care ii are Romania sa lucreze in tara noastra la finalul studiilor si sa nu plece peste hotare. Numai ca la ceea ce s-a gandit Liviu Pop nu are legatura cu o crestere a veniturilor sau niste conditii mai bune de munca…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a inceput curațenia in cifrele de școlarizare și propune un nou bacalaureat, pentru romanii de pretutindeni. Deocamdata este doar o idee care se va discuta cu speci...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a dat asigurari sambata, ca luni dimineața manualele de clasa a V-a vor fi pe bancile elevilor, informeaza HotNews. Daca nu se va intampla așa, Pop susține ca editurile vor fi sancționate, pentru fiecare zi de intarziere, cu 0,5% din valoarea contractului. “17 noiembrie…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca "statul paralel" este format din "acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle de la ei informatii despre alti oameni ai ministerului", scrie Agerpres.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca „statul paralel“ inseamna „acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle informatii despre alti oameni din institutie“. Pe de alta parte, Pop da asigurari: el rezista. In schimb, Sorin Campeanu, fost ministru al…

- Prezent la Iasi, intr-o vizita, Liviu Pop, Ministrul Educatiei, le-a declarat jurnalistilor ca manualele de clasa a V-a vor ajunge in unitatile de invatamant luni, 20 noiembrie, si ca toate inspectoratele scolare din tara se ocupa de acest lucru. „17 noiembrie era termenul de livrare catre…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, arata ca cei mai mulți elevi care au picat examenul de Bacalaureat ar fi din filiera tehnologica. „In ultimii 10 ani, au finalizat liceul 1,9 milioane de copii si aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat. Dintre acestia, 170.000 sunt pe filiera teoretica,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat sambata, la Iași, ca in ultimii 10 ani au finalizat liceul 1,9 milioane de copii și aproape 900.000 dintre ei nu au luat examenul de bacalaureat. "În ultimii 10 ani, au finalizat liceul 1,9 milioane de copii și aproape 900.000 dintre…

- "In 17 noiembrie era termenul de livrare catre inspectoratele scolare. Toate inspectoratele lucreaza alaturi de colegii nostri directori, sambata si duminica, in asa fel incat luni sa avem toate manualele la care s-au castigat licitatiile. Dupa cum bine stiti, nu la toate s-a depus in luna…

- Ministrul Educatiei se va afla in Iasi in acest sfarsit de saptamana. Liviu Pop va lua parte la discutiile din cadrul Consiliului National al Rectorilor, care se desfasoara la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi". Sambata, la ora 12.00, ministrul va vizita Scoala Gimnaziala Paun, construita cu fonduri…

- Cei cativa protestatari au inceput sa huiduie in momentul in care Liviu Dragnea si Mihai Tudose au sosit la hotelul din Baile Herculane unde se desfasoara sedinta CExN al PSD. Presedintele PSD si premierul nu au avut nicio reactie. Singurul social-democrat care a purtat un scurt dialog cu…

- Contractul de finantare pentru formarea a 55.000 de cadre didactice din ciclul primar si cel gimnazial, a carui valoare se ridica la 42 de milioane de euro, a fost semnat, marti, de Ministerul Educatiei Nationale si cel al Fondurilor Europene. „La tara exista o vorba: orice lucru inceput…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma ca exista o discuție privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat, care ar trebui organizata „undeva in decembrie, poate februarie”. El spune ca „deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru cei care urmeaza sa dea bacalaureatul…

- Sistemul de evaluare a elevilor, la finalul ciclului gimnazial și la sfarsitul liceului, se pregatește sa treaca prin schimbari majore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a vorbit, marți, despre o noua sesiune de Bac, in timpul anului școlar, dar și despre mai multe discipline de examen, la Evaluarea Naționala.

- ”Nu stiu cine ma propune pe lista de remanieri sau pe anumite liste. Nu m-am nascut ministru si nu sunt pe persoana fizica in Guvernul Romaniei. De aceea nu am tinut niciodata la aceasta functie. Tin insa foarte mult la programul de guvernare. Am contribuit la acest program de guvernare pe zona de…

- "Este o discutie de a introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja stim. Am vazut in ultimii zece ani de zile cati absolventi s-au prezentat in august si cati au luat examenul de bacalaureat. Si anul acesta am avut un numar mare…

- Ministerul Educatiei va beneficia in acesta luna de o rectificare bugetara pozitiva si le va plati cadrelor didactice banii prevazuti de sentintele judecatoresti, inclusiv dobanzile aferente, a spus ministrul Educatiei, Liviu Pop, vineri, la o intalnire cu o parte dintre directorii unitatilor de invatamant…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a fost prezent, luni, in localitatea damboviteana Corbii Mari, unde a participat la inaugurarea a trei unitați de invațamant, o școala nou construita și doua gradinițe reabilitate. Intrebat de jurtnalisti ce nota ar acorda invațamantului romanesc, ministrul Liviu Pop…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, considera ca invațamantul romanesc este acum de nota 7, dar ca acest lucru se poate rezolva daca PSD-ALDE guverneaza „șase ani de acum incolo”. Social-democratul mai spune ca principala problema o constituie faptul ca miniștrii Educației sunt schimbați prea...

- Ministrul Educației: Un singur manual școlar la fiecare disciplina Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, ca ideea de a exista un singur manual scolar prinde contur si nu are nicio problema sa inainteze Guvernului proiectul de lege prin care sa existe un singur manual scolar la fiecare…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, astazi, ca problema auxiliarelor trebuia clarificata inca de acum sase ani, precizand ca nu este convins ca astazi tot ce se fotocopiaza si se foloseste in scoala este conform cu programa scolara.

- In scolile romanesti, sanatatea copiilor ar trebui sa fie pe primul plan. Realitatea e insa cu totul alta. Orele de nutritie nu exista. Sau. nu se fac. Cantine nu sunt decat foarte rar. Iar programul cornul si laptele pune pe bancile elevilor produse deseori nerecomandate de nutritionisti.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca, în cazul baiatului de la liceul clujean &"Inochentie Micu&", care a fost dat afara din cauza parului lung, nu se poate vorbi despre un abuz atât timp cât regulamentul de