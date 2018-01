Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a fost informat de directorii de școli cu privire la faptul ca statele de salarii au fost modificate la Inspectoratul Școlar Gorj, fara acordul lor. Potrivit unor surse, Pop ar fi promis ca trimite din nou Corpul de Co...

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 ianuarie 2018 salariile pe decembrie 2017, reactia venind dupa ce liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a avertizat ca salariile din Educatie vor intarzia, pana acum dascalii primind banii pe 9.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a facut public raportul de activitate dupa sase luni de la preluarea mandatului, el precizand ca a avut mai multe reusite, intre care se numara Compendiul introductiv pentru gimnaziu, legea manualului sau proiectul pilot de digitalizare a scolilor dintr-un judet.

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a publicat un raport de activitate pe sase luni de mandat, anuntand reusite precum stimularea invațamantului profesional dual, extinderea educației antreprenoriale, modificarea Legii educatiei si promovarea profesioniștilor in managementul educațional. Raportul sintetic…

- Raportul sintetic postat pe site-ul Ministerului Educatiei are 22 de pagini si vorbeste despre realizarile primelor sase luni de mandat ale ministrului Liviu Pop. Fiecare pagina a raportului atinge cate un subiect, cum ar fi extinderea educatiei antreprenoriale, stimularea invatamantului profesional…

- Editura Didactica și Pedagogica va edita toate manualele. Proiectul de lege a trecut de Senat, fara dezbatare, luni, 18 decembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop a anuntat, pe 23 august, in ședința de Guvern, ca va veni cu un proiect de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica sa preia integral…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este singura țara din Uniunea Europeana care are profesori necalificați in sistemul de invațamant, peste 4.700 de persoane, urmand ca toate acestea sa fie specializate in urmatorii trei ani, transmite Mediafax. “Avem necalificați…

- Toate manualele de baza vor fi disponibile in format PDF si digital interactiv, pe platforma manuale.edu.ro, a anuntat joi ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop. „Avem pe ordinea de zi proiectul legii manualului scolar. In principiu, acest proiect de lege prevede existenta unui singur manual de baza…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, susține ca ziua de 1 Decembrie il obliga sa schimbe Legea cadru a Educației și sa introduca istoria printre materiile care fac parte din planul cadru.Citește și: SONDAJ de 1 Decembrie: s-au schimbat relațiile dintre romani și maghiari ”Incepe anul Centenarului. Ziua…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat joi ca inca nu au fost aplicate sancțiunile pentru editurile care nu au transmis la timp manualele de clasa a V-a. "Nu am aplicat înca sancțiunile pentru ca sunt doua edituri care în câteva județe nu au transmis…

- Anul viitor, invațamantul va beneficia de cel mai mare buget din ultimii zece ani. Anunțul a fost facut public de ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, ieri, intr-o conferința de presa care a avut loc la Iași. Potrivit agerpres.ro, la finalul saptamanii trecute, ministrul Pop a luat parte la intrunirea…

- Termenul de livrare a manualelor scolare pentru clasa a V-a este luni, 17 noiembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, sambata, ca manualele de clasa a V-a vor ajunge in unitatile de invatamant luni dimineata si ca toate inspectoratele scolare din tara se ocupa de acest lucru. "Toate inspectoratele…

- „Vom avea un buget maximal, va fi cel mai mare buget din ultimii 10 ani. Cred ca e important pe zona universitara sa eficientizam costurile si sa asiguram cresterile salariale. Asa cum stiti la rectificare am alocat o parte din sentintele judecatoresti, tot ce a insemnat crestere salariala am acoperit.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, vrea sa le mai dea o sansa celor care nu iau examenul de Bacalaureat in primele doua sesiuni - din vara si din toamna - si sa introduca o a treia sesiune in iarna. Motivul invocat: cresterea ratei de promovare a examenului de maturitate.

- "Este o discuție de a introduce o noua sesiune de bacalaureat și eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja știm. Am vazut in ultimii zece ani de zile cați absolvenți s-au prezentat in august și cați au luat examenul de bacalaureat. Și anul acesta am avut un numar mare…

- "Pana vineri (...) este termenul de livrare a acestor manuale catre unitatile scolare. Am pus public toate contractele pe care le-a semnat Ministerul Educatiei si avizele cu toate editurile. Din data de vineri, din 17, toate acele edituri care nu livreaza manuale vor fi sanctionate conform contractului…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a cerut, luni, directorilor de școli de la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București sa verifice pana la 1 decembrie situația elevilor din Capitala, pornind de la datele deținute de minister prin intermediul SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului…

- “€Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza in perioada 7 – 20 noiembrie a.c. o consultare naționala privind regimul temelor pentru acasa, adresata actorilor educaționali din invațamantul primar, gimnazial și liceal” a anuntat ministrul Liviu Pop. Demersul presupune…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a publicat pe contul sau de Facebook Legea manualului scolar. "Baronilor manualelor școlare le transmit un singur gând: #rezist", a scris acesta, care i-a îndemnat sa se potoleasca.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a prezentat miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, noul proiect de lege privind manualele scolare. Acesta a subliniat ca proiectul va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. Ministrul spune ca aceasta lege incearca sa impuna un singur manual scolar…

- "Elevii au invins. De astazi manualele scolare se tiparesc doar de catre Ministerul Educatiei Nationale. De saptamana viitoare lansam concursul intre autorii de manuale. OUG 76 din 2017 privind organizarea Editurii Didactice si Pedagogice a fost publicata in Monitorul Oficial", a scris Liviu Pop pe…

- Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA a devenit, oficial, societate comerciala pe actiuni, de interes national, cu capital integral de stat, in subordinea Ministerului Educatiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogica, potrivit unui OUG publicat in Monitorul Oficial,…

- Proiectul Legii manualului școlar va fi înaintat catre Parlamentul României în cel mult o luna, a declarat vineri, la Oradea, ministrul Educației, Liviu Pop, la debutul primei dezbateri regionale privind proiectul acestei legi.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a subliniat joi ca sunt decalaje foarte mari intre elevi, intre profesori și intre unitațile școlare. "Înca în România avem un decalaj foarte mare între elevi, avem un decalaj extraordinar între profesori, avem un decalaj…

