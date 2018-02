Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedinte al Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, dar numai dupa ce se va consulta cu ceilalți colegi din PSD. Pop a fost intrebat ce parere are despre…

- Social-democratul Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat luni ca, in cazul incidentului de la liceul din Copsa Mica, elevii nu trebuie sanctionati. "Nu stiu daca s-a finalizat Comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Nu trebuie sanctionati elevii",…

- Copșa Mica: Min. Educației cere suspendarea sancțiunilor in cazul elevelor Foto: Arhiva. Elevele care l-au filmat pe preotul profesor de religie de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, acuzându-l de comportament indecent, nu vor fi deocamdata sanctionate,…

- Cazul profesorului de religie de la Liceul Tehnologic &"Nicolae Teclu&" din Copsa Mica, filmat de trei eleve și acuzat ca se masturba în timpul unei ore, continua sa provoace dezbateri aprinse referitoare la sistemul de

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a concluzionat, in urma intalnirii cu echipa de conducere a ISJ Sibiu si conducerea Liceului "Nicolae Teclu", ca este "limpede" ca profesorul de religie din Copsa Mica, acuzat de comportament inadecvat fata de elevii sai, a

- Elevele de la Liceul Tehnologic 'Nicolae Teclu' din Copsa Mica, care l-au filmat pe preotul profesor de religie și l-au acuzat de comportament indecent, vor scapa deocamdata fara sanctiuni, și vor fi consiliate psihologic, la solicitarea ministrului Educatiei.

- Ministerul Educației a anunțat decizia în urma anchetei de la Liceul din Copsa Mica. Deși profesorul de religie este acuzat ca avea un comportament indecent, oficialii din învațamânt susțin ca elevele nu ar fi trebuit sa filmeze momentul,

- Cele trei eleve care l-au filmat pe preotul ce preda Religie la Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” din Copsa Mica acuzat ca se masturba in clasa, in timpul orei, au ales o solutie incorecta, iar structurile de conducere din liceu au respectat procedura, sanctionarea fetelor fiind votata succesiv de catre…

- "In urma analizei raportului Comisiei de cercetare disciplinara constituita la nivelul Liceul Tehnologic «Nicolae Teclu» Copsa Mica, Consiliul de administratie al institutiei a hotarat in sedinta din 29.01.2018 sa nu se aplice nicio sanctiune pentru doamna profesor diriginte", a anuntat Inspectoratul…

- Cele trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica care l-au filmat în timpul orei de religie pe profesorul preot, acuzându-l de comportament indecent, s-au ales cu o mustrare scrisa si nota scazuta la purtare, pentru ca au

- Avand in vedere situatia de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, din data de 18.01.2018, facem urmatoarea declaratie de presa in legatura cu desfasurarea cercetarilor: Domnul profesor de religie in cauza si-a dat demisia din functia de profesor, asadar, cercetarea disciplinara a acestuia…

- El a spus ca in cazul profesorului de Religie de la Copsa Mica nu poate anticipa se va finaliza ancheta, apreciind ca este un caz greu. "Sunt mai multe masuri pe care …nu pot sa va spun acum care va fi finalul anchetei de la Sibiu. Este un caz greu, dar sunt convins ca alaturi de colegii mei putem sa…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in cazul…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, spune ca preotul din Copsa Mica, judetul Sibiu, care este si profesor de religie si care este acuzat ca se masturba la ora, este nevinovat.

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Sibiu asteapta demisia preotului profesor de religie de la Copsa Mica, care este anchetat in prezent de cei de la Inspectorat, de Mitropolia Ardealului, Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Adela…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat pe Facebook ca a fost modificat si completat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Noul regulement prevede ca pe durata orelor de curs tel...

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin ...