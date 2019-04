Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ieșit in urma cu cateva momente de la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde a fost audiat la ultimul termen din procesul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanța Suprema a decis amanarea unei sentințe pana pe 20 mai, dupa ce CCR se va pronunța privind…

- Declaratii halucinante ale senatorului PSD, Liviu Pop, în direct la Realitatea TV. Comentând incidentele si atitudinea jandarmilor fata de cei veniti la Instanta Suprema, la procesul lui Liviu Dragnea, fostul ministru al Educatiei s-a întrebat,

- Inalta Curte judeca, astazi, un nou termen in dosarul lui Liviu Dragnea. Șeful PSD a ajuns la Instanța Suprema, unde va fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. In prima instanța, a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare.

- Astazi, 8 aprilie 2019, la ora 11:00, domnul Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va face o declaratie de presa, la sediul institutiei, et. I, Sala de consiliu. Declaratia de presa priveste solutionarea unei cauze istorice, transmite Parchetul…

- „Procesul de imbatranire a populației va duce la distrugerea națiunii. Știți foarte bine ca a aparut in urma cu vreo saptamana un raport al ONU in care Romania figureaza pe locul II in lume ...

- Comentand decizia președintelui Klaus Iohannis de a o respinge de patru ori pe Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii, deputatul PSD a afirmat ca din momentul in care Constituția nu se mai respecta, atunci se pornește pe „calea pe care luat-o Germania in anul 1933”, dupa venirea la putere a liderului…

- Ecaterina Andronescu a surprins pe toata lumea, in august 2018, atunci cand a trimis o scrisoare deschisa prin care ii critica extrem de dur pe Liviu Dragnea și Viorica Dancila. Scrisoarea a produs valuri in PSD și se vorbea chiar despre excluderea senatorului din partid. Citește și: Tariceanu,…

- Apar noi informații incendiare in dosarul dispariției lui Codruț Marta și preluarii ilegale a televiziunii Realitatea. Un martor protejat face dezvaluiri fabuloase. Acesta acuza ca pentru a-și derula afacerile cu combustibil, a trebuit sa plateasca un șef SRI, oameni de afaceri apropiați Serviciului,…