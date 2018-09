Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a declarat ca solutia pentru predarea limbii romane in scolile cu predare in limbile minoritatilor este ca invatatorul si profesorul de limba romana sa poata tine impreuna ora, in contextul criticilor UDMR privind masurile Executivului in domeniul educatiei.

- Anul trecut, Liviu Pop, in calitate de ministru al Educatiei, starnea rasul cu o declaratie de-a dreptul ridicola: „Educatia e gratuita conform Constitutiei. Statul asigura o parte din gratuitate, parintele asigura alta parte din gratuitate, copilul nu plateste nimic”. Ceea ce parea doar o noua gafa…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, s-a prezentat, joi, la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), unde a fost audiat dupa ce a declarat ca Forumul Germanilor este continuatorul unei organizatii naziste. Senatorul PSD sustine ca nu a jignit pe nimeni.

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) condamnata afirmatiile facute de senatorul PSD Liviu Pop, joi seara, la Antena 3. Fostul ministru al Educatiei afirmase ca FDGR, formatiune in care a fost membru si Klaus Iohannis, este continuatorul organizatiei naziste Grupul Etnic German."Forumul…

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat joi seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis a condus o organizatie care este un “continuator” al unui grup nazist, fostul ministru al Educatiei spunand ca are aceste informatii „de pe net”.

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost Ministru al Educatiei, spune ca este normal demersul premierului V.V. Dancila care a trimis o scrisoare catre Comisia Europeana despre protestele din Romania – plina de lucruri false. Pop spune ca "e absolut...

- Din aceasta luna, compania RCS&RDS va aplica o suprataxa pentru romanii aflati in strainatate care folosesc serviciile sale de telefonie mobila. Aceasta dupa ce Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a aprobat, la finele lunii trecute, pentru al doilea an, cererea…

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat, miercuri, ca nu exista nicio prevedere in Codul penal care sa ii serveasca lui Liviu Dragnea, iar opoziția minte și dezinformeaza. Fostul ministru al Educației a mai susținut, la RFI, ca „abuzul in serviciu a fost clar preluat de la ceea ce a propus Consiliul Superior…