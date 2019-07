Liviu Pleşoianu: Voi candida ca independent la prezidenţiale Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, marti, ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale, invitand "toate partidele care tin la radacinile acestui neam" sa i se alature. "Viorica Dancila va candida din partea partidului CEX. Eu voi candida din partea romanilor, a oamenilor care au crezut si in 2012, si in 2016 in posibilitatea: de a ne ridica din genunchi (nu de a lustrui fericiti pantofii altora); de a avea o justitie adevarata (nu una care distruge sufletul unui copil tarandu-l pe jos la propriu); de a reaseza Romania in destinul sau de tara menita sa creeze punti intre tari (nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

