Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a transmis o scrisoare deschisa catre colegii sai din PSD. Acesta trage un semnal de alarma cu privire la situația din PSD, acuzand ca 'partidul a fost preluat de calai ai oricarui principiu'."Scrisoare deschisa catre colegii din PSD Chiar daca acest mesaj…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, trebuie sa demisioneze din functie, afirma liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprisan, vicepresedinte al formatiunii, intr-o scrisoare deschisa catre membrii...

- Presedintele Sindicatului Liber EMC Rosia avertizeaza ca unitatea miniera ar putea fi blocata definitiv, in 3 luni, existand riscul foarte mare sa ramana fara fronturi de lucru. Cristian Ladaru sustine ca sunt probleme mari in toate carierele CE Oltenia. Liderul sindical i le-a semnalat…

- Scrisoare deschisa adresata premierului Romanie. Viorica Dancila este rugata sa opreasca posibila fraudare a voturilor romanilor care detin si cetatenie maghiara. Autorul scrisorii e liderul PMP, Eugen Tomac."Prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila Citește și: Absolut HALUCINANT…

- "Colegii nostri au stabilit toate acestea (presupusele neregulile - n.r.). Bineinteles, aceasta arunca un val (asupra rezultatului alegerilor - n.r.). Daca exista o abordare sincera, ar trebui sa se ajunga la o anulare" a scrutinului, a afirmat Erdogan, citat de cotidienele proguvernamentale Sabah…

- Vicepreședintele ALDE Steluța Cataniciu a solicitat joi, secției de procurori a CSM, intr-o scrisoare deschisa, sa verifice mapa profesional a procurorului general Augustin Lazar și sa lamureasca de urgența opinia publica in legatura cu suspiciunile privind faptul ca in anii '80 o comisie din penitenciarul…

- "Oficialii europeni nu sunt in masura, nu sunt capabili, in sensul acesta, sa ofere un singur element concret. Ei vorbesc despre niste intentii de aprobarea a unor ordonante care ar avea anumite consecinte. Eu nu am vazut proiectul de ordonanta, nu stiu ei in ce masura sunt capabili sa defineasca…

- Dan Dungaciu, presedintele Fundatiei Universitare a Marii Negre, ii raspunde printr-o scrisoare deschisa ambasadorului Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, in legatura cu interventiile Excelentei Sale la evenimentul „Transnistria intre Moscova si Chisinau. Prima cercetare sociologica dincolo…