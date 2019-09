Liviu Pleșoianu publică date ALARMANTE privind RAVAGIILE produse de pedofili în Europa, după DRAMA de la Dâmbovița Deputatul PSD Liviu Pleșoianu publica cifre alarmante privind ravagiile produse de pedofili in Europa. "UE are o mare problema cu pedofilii, imensa problema! Și nu se intreprinde absolut NIMIC semnificativ, eficient! Știați ca 60% din conținutul foto și video pentru pedofili e gazduit pe site-uri europene? Știați ca locul 1 in lume in materie de site-uri pentru pedofili e deținut de... OLANDA, cu 37%!? Olanda, aceasta țara dezastru in materie de prostituție și consum de droguri... Olanda, aceasta țara care s-a opus mereu intrarii noastre in Schengen... Olanda, aceasta țara de unde… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

