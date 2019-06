Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a rabufnit dupa ce Dancila a spus ca nu știe nimic despre „statul paralel”, pentru ca ea a fost plecata din țara 9 ani de zile.„Viorica Dancila, noul lider PSD: "Eu nu am vorbit de Statul Paralel! Eu nu vreau sa fac o REFERIRE REFERITOARE la acest aspect! Nu vreau…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța luni, pe Facebook, ca iși va depune candidatura interna pentru desemnarea candidatului PSD la prezidențiale din acest an.Robert Turcescu, scenariu sumbru, tarziu in noapte: cum se joaca in culise, dupa surprizele din alegeri „Imi depun candidatura…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a rabufnit dupa declarațiile liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a spus ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu mai e de actualitate. Pleșoianu, care a cerut in repetate randuri suspendarea lui Iohannis, susține intr-o postare pe Facebook ca el și Tariceanu…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu critica in termeni duri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania pentru o postare pe pagina oficiala de Facebook, in care era ironizata subtil operatiunea de aducere in tara a lui Radu Mazare."Pe bune? Cu asta se ocupa mizeria asta de instituție-anexa numita…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a adresa luni, pe pagina sa de Facebook, o intrebare lui Rareș Bogdan, candidatul care deschide lista PNL la europarlamentare, legata de relația Romaniei cu Germania.Citește și: Inchisoare cu EXECUTARE pentru Sorin Oprescu„In 2013, la televizor, Rareș Bogdan…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ironizeaza declarațiile facute ieri de Augustin Lazar in cadrul interviului de la Ministerul Justiției, care a spus in fața lui Tudorel Toader ca „procurorii au o inteligența superioara”. „Dupa aceasta explicație, toți neuronii, de pe toata planeta, au intrat in greva…

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a postat, recent, pe Facebook, un pasaj dintr-un editorial publicat de Rareș Bogdan in anul 2012, in care actualul cap de lista PNL la europarlamentare vorbea despre „corupția" și relația cu Mircea Hava și Traian Basescu.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a postat, luni, pe Facebook, un pasaj dintr-un editorial publicat de Rareș Bogdan in 2012 in care actualul cap de lista PNL la europarlamentare vorbea despre „corupția” unor...